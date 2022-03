María Fernanda Callejón contó qué hizo para “condimentar la pareja” tras los rumores de crisis con Ricky Diotto

La actriz contó que abrió la pareja

La semana pasada trascendió que María Fernanda Callejón y Ricky Diotto estaban atravesando una crisis matrimonial. “La relación se habría resquebrajado de tal forma que ya se estaría pensando en una tercera en discordia”, dijo el conductor Rodrigo Lussich en el programa Socios del Espectáculo (El Trece).

Además, la panelista Karina Iavícoli complementó: “Él ya tendría algunos encuentros con una persona con quien está cruzando mensajes. En esos chats, le dice que cada uno hace su historia y no piensa irse de su casa. Le cuenta sus actividades diarias. De esto creo que Fernanda se está enterando ahora”. Luego, aclaró que tanto la actriz como el músico le desmintieron la crisis, pero la periodista sostuvo que esta información venía de una muy buena fuente.

María Fernanda Callejón, Ricky Diotto y su hija Giovanna

En diálogo con Teleshow, Callejón aseguró: “Ella (Iavícoli) me preguntó si estábamos separados, le dije que no rotundamente. Cuando pude ver lo que habían dicho, había cualquier cantidad de cosas que nada que ver. Muy alejado de la realidad, metieron mi casa, una tercera en discordia que ya me parece como súper atrasado, atrasa total esa frase, y una sarta de cosas que la verdad, independientemente del respeto con que lo trataron, nada que ver a la realidad”.

Este lunes 14, María Fernanda volvió a hablar de su matrimonio con Ricky en una entrevista con el ciclo Flor de equipo (Telefe). “Estábamos en crisis. Hemos pasado varias crisis”, reconoció la actriz en diálogo con Denise Dumas que quedó al frente del programa luego de la despedida de Florencia Peña.

También señaló que no fueron días fáciles y que su mayor preocupación fue su hija Giovanna, quien no le preguntó nada respecto al tema. “De las puertas para adentro uno evalúa un montón de cosas y también la posibilidad de abrir la pareja, que lo dije. Fue una fantasía mía”, manifestó la actriz y abrió el debate respecto a las “reglas” que hay cuando se toma este tipo de decisión.

Fue entonces cuando Analía Franchín le preguntó: “El día que se concreta esa habilitación, ¿le contás detalles a tu pareja, no se menciona el horario o lo hacés en tu casa?”. “Hay muchas maneras, muchos caminos. Yo no voy a contar aquí el camino...”, dijo Callejón. Denise la interrumpió y le preguntó: “¿Abriste la pareja?”. La actriz le contestó: “Primero empezó en joda, en broma y después… Claramente todo es a favor, para prender la llama, para condimentar la pareja”.

Luego, la actriz le contestó a Franchín sobre cómo funciona este acuerdo: “Lo que va, es lo que le va a la pareja. No hay una rivalidad, se charla y se dice ‘¿qué sería abrir la pareja?’. ‘Esto sí’, ‘esto no’, ‘esto hasta acá’”. Dumas le preguntó: “Para vos, ¿qué va y qué no va?”. María Fernanda le contestó: “No voy a decirlo porque abro el juego, eso es íntimo, de cada uno”.

Por último, aclaró: “Yo no me banco el poliamor, en el último de los casos (elijo) el polisexo que es distinto. También me di cuenta una vez que lo dije, que lo charlamos varias veces, esto tiene sus riesgos...”. Y entre risas, manifestó: “Yo no voy a buscar un tercero (en discordia). No, mi amor. Yo no voy a buscar nada. Acá que me busquen”.

