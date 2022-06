Explosivo cara a cara entre el Turco García y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: “No me faltes el respeto”

El cruce entre el Turco García y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos

El viernes por la noche se vivió un explosiva votación cara a cara en El Hotel de los Famosos. Después del desafío del laberinto Imanol Rodríguez resultó el primer duelista de la semana, y en el Todos contra Todos se definió quién será su contrincante. Las estrategias y las traiciones fueron puestas en palabras por primera vez, y a medida que van quedando menos participantes, los cruces son cada vez más intensos. Esta vez Claudio El Turco García se cansó de las actitudes de Martín Salwe y lo enfrentó delante de todos sus compañeros, además de lanzarle un reclamo a Lissa Vera y Maximiliano Chanchi Estévez.

Todo comenzó cuando Emily Lucius expresó su decisión de nominar al Turco, y para el exfutbolista no fue una sorpresa. García comunicó que su voto era para Salwe bajo dos criterios: que fue uno de los que compitió en el laberinto, y por ser el jugador que parece tener más resistencia física. El locutor reaccionó sin filtro y esto desembocó en un roce entre ambos: “Mi voto es fácil, intenté cambiarlo en un momento, pero no puedo porque no saco la ficha de ciertas situaciones que no me cierran, pero mi voto es para el Turco”.

“No sé a qué se refiere con lo de que hay un traidor acá adentro, pero es el mismo mensaje que dejaron los del repechaje. Son todos jugadores, un poco más fuertes, otros más leves, pero esto es un juego así que punto final”, agregó, y lo desafió: “Yo te digo de corazón Turco, esperamos el discurso”. Indignado por el tono irónico del participante, el exfubtolista le respondió: “Ya me estás manado a la H por lo que veo, que decís esperamos el discurso,pero yo acá jamás cambié en nada y le podés preguntar a cualquiera, soy como soy. ¿Sabés cómo se va a dar cuenta la gente quién es acá igual que en la calle? Cuando vean el programa, por más que sea un juego y yo falso no soy”.

“¿Acá hay un traidor para vos?”, insistió Salwe, haciendo caso omiso a su advertencia sobre el concepto que el público pueda tener sobre su persona tras verlo en el reality de El Trece. “Lo vas a saber mañana en la H, porque ya sé que me van a mandar”, retrucó el exjugador de fútbol. Detrás de cámaras Martín volvió a ser zarcástico: “Chicos, no se pierdan la H en El Hotel de los Famosos, ponga la alarma porque va a hablar el Turco”. El punto de inflexión fue Lissa, quien sorprendió al confesar que no sabía a quién votar, cuando anteriormente le había asegurado a García que elegiría a Salwe.

Martín Salwe y el Turco García tuvieron un fuerte cruce en el Todos contra Todos

Finalmente la artista fue contra Chanchi, y esta decisión despertó aún más enojos. Luego las aguas se dividieron en las dos tendencias: Alex Caniggia votó a Martín; Locho Loccisano también, y Sabrina Carballo al Turco. Cuando llegó el turno de Estévez fue contra el exfutbolista: “Me parece que acá somos todos buenas personas, y no me gustó todo eso que dijo durante la semana, dirigido a mí como el traidor, cuando él también estuvo haciendo lobby, y aunque iba a votar a otra persona mi voto es para el Turco”. Entre el enojo y la bronca, García le pidió a la cantante de Bandana que asumiera frente a todos que Chanchi le había confesado que armaría la estrategia de mandarlo a la H con Imanol.

Sin embargo, con mucha incomodidad y nerviosismo Lissa negó que Estévez le haya dicho eso de manera directa y el Turco se sintió aún más desilusionado y estafado. “Yo me voy a ir de acá como vine, y el que se siente tocado, entonces le cabe el mote de traidor. Yo no hablo por atrás, a mí no me importa si es un reality, si es la televisión, yo soy como soy y al final acá no se puede confiar en nadie”, remató con indignación. En el backstage agregó: “Lo peor que te puede pasar es que te juzgue la sociedad”.

Tras ver que Salwe estaba haciendo un gesto con la mano como si estuviera anotando algo -detalle que según el locutor era un chiste en código con Sabrina que remitía a: ‘Anotá cómo está actuando Lissa’- y ese fue otro momento de inflexión. “¿Qué decís que anote? No me faltés el respeto porque yo no soy ni los que vinieron ni los que se fueron. Cerrá el or... conmigo, ¿quién sos? ¿El patrón del mal?”, le recriminó García a Martín frente a frente. La votación definió que efectivamente el Turco e Imanol se enfrentarán en la H. “Logré que Locho pase una semana espectacular y eso es lo que me llevo si me voy, esa alegría”, sostuvo el exfutbolista en las grabaciones posteriores.

