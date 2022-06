El cumpleaños de Milo y el barmitzva de Blas: la emotiva coincidencia de los hijos de Martín Liberman

El periodista deportivo compartió un conmovedor resumen del embarazo de su esposa, Ana Laura López

El 9 de mayo llegó al mundo Milo, el hijo de Martín Liberman y Ana Laura López. La pareja celebró el primer mes de su bebé con un emotivo video que resume gran parte de todo lo que vivieron desde que supieron que estaban en la dulce espera hasta el nacimiento. El periodista deportivo ya había hablado a corazón abierto sobre la lucha que enfrentó para ser padre a través de procesos de fertilización asistida, y el feliz presente lo encuentra en un gran momento donde disfruta de la paternidad. Incluso vivió una especial coincidencia con su primogénito Blas, de 13 años, fruto de su relación con Marcela Greco, y una doble celebración en el cumplemes del nuevo integrante de la familia.

“Hoy cumplís un mes de vida Milo de mi corazón. Me haces inmensamente feliz peladito mio”, expresó en el comienzo del posteo junto al clip. La filmación comienza con un diálogo junto a su esposa mientras viajaban en auto y palpitaban la inminente llegada de su hijo. “Sabemos que mañana llegás, y mamá y papá van a comer solitos por última vez porque mañana te vamos a tener en brazos, te miraremos a los ojitos, te vamos a llenar de besos y mimos, te amamos”, expresó la flamante mamá, emocionada por la nueva etapa que se avecinaba.

“Me la hiciste muy fácil, fue un embarazo hermoso, ¡hoy es el día!”, anuncian en otra escena del video, luego desde la clínica Liberman reveló otro detalle que lo conmueve. “Estoy esperando la llegada de mi hiijo. No lo puedo creer, otra vez acá, en este mismo lugar, en este mismo cuarto, en esta misma salita, esperé por la llegada de Blas; y ahora me toca esperar por la llegada de Milo, feliz”, contó. También le dedicó algunas palabras a su pareja, admirado por su fortaleza para atravesar tres tratamientos de fertilización: “Quiero aprovechar este momento para decir que mi esposa es una campeona, que fue una embarazada de lujo, que nunca hizo un problema, que siempre fue feliz, alegre, que vivió con una intensidad hermosa todo lo que iba pasando en su cuerpo. Es una crack y la elegiría una y mil veces”.

Martín Liberman en el barmitzva de su hijo Blas, de 13 años, el mismo día que Milo cumplió un mes

El clip culmina con el momento en que conocieron a su bebé, el primer encuentro de hermanos, y la llegada a su casa. En el epígrafe de la publicación, Liberman remarcó otro dato que une nuevamente a sus dos hijos: “Un día lleno de emociones junto con el bat mitzvá de tu hermano. Siempre me pregunté cómo sería tener otro hijo, como haría para amarlo, y resulta que descubrí que aparece un pedazo nuevo de corazón y se duplica”. Sobre el final también hizo una romántica declaración sobre su pareja. “También creció el amor por tu mamá, ya que no solo es una mujer única y una gran esposa sino además una madre increíble; a seguir escribiendo páginas de amor hijito hermoso. Tu papá, tu mamá y toda tu familia te adoran con todo su corazón”, concluyó.

En diálogo con Teleshow, el periodista había expresado su emoción a horas del nacimiento de Milo. “Ver a mi hijo con su hermano fue hermosísimo, y ahora que lo digo me doy cuenta: no es mi hijo abrazando a su hermano, son mis hijos. Un hijo tenía en brazos al otro. La verdad es que es un premio. Esta es la concreción de un milagro”, sostuvo. “Es un premio al no bajar los brazos; yo nunca tuve pruritos a la hora de contar las vicisitudes médicas que me tocó atravesar. Al revés, sentí que era casi una obligación, porque era la manera de alentar a la gente que está pasando por la misma situación para que sepa que es posible”, agregó.

Más de una década antes, el periodista ya había hecho casi una decena de tratamientos con su exesposa para poder tener a su primogénito. “Tuvimos que hacerlos porque yo tengo azoospermia. Mi hijo Blas nació después de siete tratamientos, estoy acostumbrado a luchas, postergaciones y tengo mucha paciencia”, relató. Y celebró: “Este éxito llega después de haber hecho tres tratamientos de fertilidad in vitro. Es una historia de lucha, no fue soplar y hacer botellas”.

SEGUIR LEYENDO: