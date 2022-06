El malestar de Melody Luz y la indignación de los huéspedes: cómo será el desafío del laberinto en El Hotel de los Famosos

El resultado del desafío de huéspedes definió al tercer nominado en El Hotel de los Famosos

Desde hace un par de semanas Melody Luz comenta que tiene baja energía, náuseas y malestar en El Hotel de los Famosos. Dado su apasionado noviazgo con Alex Caniggia incluso se desataron rumores de embarazo, que ella misma se encargó de desmentir cuando Pampita Ardohain se lo consultó el el reality de El Trece. Sin embargo, se mantiene como una de las competidoras más fuertes en los desafíos físicos, y el jueves demostró nuevamente su habilidad para armar rompecabezas. Así aseguró su continuidad y quien tuvo el peor desempeño se enfrentará al laberinto por primera vez, junto a Martín Salwe e Imanol Rodríguez.

Locho Loccisano, Emily Lucius, Turco García, Chanchi Estévez, El Emperador, Melody y Sabrina Carballo hicieron su mejor esfuerzo en la prueba de huéspedes. Fueron muchas las dificultades en distintos segmentos del juego, pero un pesado barril fue el obstáculo más díficil de eludir para todos. Aunque Locho llevaba ventaja en un comienzo junto al Turco, todo se niveló cuando intentaron unir las piezas del puzzle. La primera en conseguir el objetivo fue la bailarina, quien obtuvo una vez más el beneficio de pasar una noche en la suite más confortable de las instalaciones.

A pesar de los cortocircuitos que tuvieron días atrás, Alex y Melody recompusieron su relación y la artista no dudó en volver a elegirlo para compartir una velada romántica. Las últimas en completar el desafío fueron Emily y Sabrina, que no conseguían armar el rompecabezas, pero finalmente la influencer resultó la perdedora. “Emily Lucius es la tercera nominada de esta semana e irá mañana al laberinto con Imanol y Martín”, repasó El Chino, y le consultó cómo se sentía al vivir la tensa experiencia por primera vez.

Emily Lucius es la tercera nominada y competirá en el desafío del laberinto contra Martín Salwe e Imanol Rodríguez

“Es algo nuevo para mí, obviamente perder te genera bronca y tristeza, pero lo voy a dar todo”, aseguró la hermana de Belu Lucius. Minutos después charló con Sabrina sobre la gala del Todos contra Todos que tendrá lugar en la próxima emisión y reconoció que no le gustaron algunas actitudes de Melody. “Me sentí horrible cuando perdiste, porque cuesta cuando sabés que alguien la está pasando mal y estamos todos muy sensibles”, le dijo la actriz durante la conversación al borde de la psicina. “Tranquila, yo estoy orgullosa igual, porque siempre voy a jugar de manera limpia, siguiendo las reglas, sin hacer trampa”, deslizó Emily.

Luego fue aún más directa con su reclamo hacia la bailarina: “Me parece completamente injusto que ella que siempre que se siente mal descansa, y de repente se activa en los juegos”. Carballo y Chanchi coincidieron con ella en que podía ser una forma de eludir trabajar en el hotel, pero esta semana estuvo como huésped después de que su equipo ganara el primer desafío el lunes pasado. Sin embargo, su cansacio físico sí se hizo notar días atrás cuando perdió otro de los juegos por primera vez.

“Melody está completamente extenuada, comienza a sentir náuseas”, dijo el conductor apenas vio la cara de la concursante en aquella ocasión.,“Viene retrasada, está con náuseas, incómoda”, relató mientras la veía cumplir con esfuerzo cada instancia de la prueba. “Siento nauseas y cuando volvemos a jugar me siento peor que antes”, dijo luego en el editado la bailarina. Apenas terminó la competencia se fue hacia un costado y fue asistida por el equipo médico. “Se sintió muy mal y la están atendiendo. Está bien y fuera de peligro”, confirmó Leunis. Luego ella explicó, con un dejo de bronca: “No me gusta quedar nominada, ser la última y perder, nunca me había pasado, me choca y me toca el ego”.

