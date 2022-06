El Hotel de los Famosos: las pistas que alimentan los rumores de embarazo de Melody Luz

Crecen los rumores de embarazo en El Hotel de los Famosos

Desde hace varias semanas la estadía de Melody Luz y Alex Caniggia en El Hotel de los famosos se convirtió en algo mucho más profundo que un juego, luego de que naciera el amor entre la bailarina y el hijo de el Pájaro. Desde hace un tiempo comenzaron a sonar los rumores de embarazo una complicación en una prueba física que se vio ayer, los alimentó aún más.

La flamante nuera de Mariana Nannis estaba realizando el desafío de huéspedes para evitar quedar nominada y buscar un lugar en la master suite, cuando se descompuso y su malestar hizo que terminara él juego en último lugar. Contra ella competían el Turco García, que ganó, Martín Salwe, Sabrina Carballo y Mónica Farro quien se lesionó y quedó fuera del reality.

“Melody está completamente extenuada, comienza a sentir náuseas”, dijo el Chino Leunis apenas vio la cara de la concursante, mucho más cansada de lo normal en las pruebas e insistió: “Viene retrasada, está con náuseas, incómoda”.

“Siento nauseas y cuando volvemos a jugar me siento peor que antes”, dijo luego en el editado la bailarina, es que el mencionado juego había quedado parado en un momento luego de que Mónica Farro se lastimara. Mientras se lo escucha a Álex de fondo “¡vamos Carlita!”.

Apenas terminó la competencia se fue hacia un costado y fue asistida por el equipo médico. “Se sintió muy mal y la están atendiendo. Está bien y fuera de peligro”, confirmó el conductor. Luego ella explicó, con un dejo de bronca: “No me gusta quedar nominada, ser la última y perder, nunca me había pasado, me choca y me toca el ego”. Además, contó que sintió ganas de vomitar pero que no quería hacerlo delante de las cámaras y que por eso esperó a terminar con la prueba y se fue a un lado.

Alex Caniggia y Melody Luz

A raíz de esto, Melody es la tercera nominada de la semana y tendrá que competir en el laberinto contra Locho, que quedó nominado luego del cara a cara y de Milita Bora, que perdió el desafío de staff.

Dicha competencia fue más que accidentada ya que a mitad del juego Mónica Farro, una de las nuevas incorporaciones, se cayó. “Creo que me quebré el pie”, se la escuchó gritar y el Turco García fue uno de los primeros en acercarse a ella para ayudarla. “Todos los desafíos son un nuevo comienzo, así que siempre hay nervios antes de comenzar; la semana pasada jugué todos los días y ahora hace varios días que no juego”, decía apenas minutos antes, ilusionada.

Sobre su pie, dijo: “Hizo un crack horrible, y lo único que pensé en ese momento es que me había fracturado el pie”. “Eran gritos de terror, me asusté mucho”, confesó Sabrina. “Es el tendón, no se te rompió nada, quedate tranquila que es eso” diagnosticó el Turco quien por su labor en el fútbol tiene expeftiencia en este tipo de lesiones.

Cuando le sacaron la media a Mónica se pudo ver en primer plano la notoria inflamación que tenía en el tobillo. Pampita y el Chino llevaron tranquilidad y les informaron que la participante se encuentra bien: “Está siendo atendida por los médicos y las observaciones iniciales indicaron que no es una lesión grave”. Finalmente Farro volvió al hotel y contó que tuvo un esquince moderado. “Nunca me esguincé en mi vida y la verdad que me pone feliz que no tengo fractura y que no va a ser un proceso de recuperación de meses, pero también me da bronca que me pase esto a mí”, confesó. Enyesada para que baje la inflamación, rompió en llanto durante la noche. Según se pudo ver en los avances, al estar inhabilitada para jugar durante la semana, deberá abandonar la competencia y tendrá un reemplazo.

