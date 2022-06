Primeros cortocircuitos en la relación entre Melody Luz y Alex Caniggia en El Hotel de los Famosos

La bailarina y El Emperador discutieron por el estado actual de su relación y ya no se muestran a puro romance como antes

Las últimas semanas Alex Caniggia y Melody Luz vivieron un apasionado romance en El Hotel de los Famosos. Hasta ahora habían logrado sortear los desafíos de staff y huéspedes para permanecer juntos en la convivencia, además de compartir varias noches románticas en la suite del reality que se emite por la pantalla de El Trece. A pesar de que ambos expresaron su deseo de continuar con su noviazgo después del programa, el miércoles quedaron en evidencia los primeros cortocircuitos en la pareja que podrían llevarlos directo a la separación.

Cada vez que quedaban en equipos distintos protestaban por la posibilidad de pasar toda la semana alejados, y esta vez fue diferente. Este detalle quedó expuesto cuando el participante apodado El Emperador no resultó el ganador del desafío de staff, que le hubiera dado el beneficio de ser huésped y reecontrarse con la bailarina. “Si te soy sincero no jugué al 100% porque estoy muy bien en staff, y de paso descanso un poco de Carlita”, le confesó Alex a Pampita Ardohain.

De todas maneras, al volver de la prueba se fundió en un beso con Melody y se abrazaron mientras lamentaban que seguirían durmiendo separados. Luego coincidieron en el área cómun de la cocina y Chanchi Estévez le reclamó a la participante que usó varias veces su mate. “Mi novia sí lo puede usar”, le respondió el hijo de Mariana Nannis. “¡Ah! ¿Ahora es tu novia? Si recién le dijiste a Pampita que ya no era tu novia... ¿no andaban medio separados?”, contraatacó el exfutbolista dejándolo completamente expuesto.

Alex y Melody enfrentan una crisis en El Hotel de los Famosos, y cada vez discuten más en el reality

“¿Cuando dije eso?”, le contestó Alex, mientras Chanchi volvía a soltarle la mano: “¡No me guiñes el ojo! No inventé nada yo, lo dijiste vos”. Indignada, Melody reconoció detrás de cámaras: “Alex me molesta todos los días con chistes que no sé si yo soy muy ortiva, muy seria o qué, pero la verdad es que no me caben”. También en el backstage opinó Martín Salwe y aseguró que no le ve futuro a la única pareja del hotel hasta el momento. “Melody está enamoradísima, como nunca, perdidamente enamorada, y Alex si se va Melody encuentra otro caramelo”, sentenció.

Mientras tanto, Chanchi y Martín empezaron a provocar al hijo de Claudio Paul con un grito que lo enfureció: “El que no salta está casado; Alex es un pollera”. Fiel a su estilo, Alex hizo un comentario en las grabaciones posteriores que descolocó aún más a todos: “Zoolander -como apoda a Salwe- que se quede con Carlita y yo me quedo con Emily (Lucius)”. Sin saber lo que dijo su novio, Melody también blanqueó el desgaste que atraviesan: “Ya me rompe todos los días, que ahora cortamos, que sos mi ex, que después soy la novia y le empiezan a decir pollerudo y se enoja; no sé, aceptá las cosas ya”.

En la noche inspirada en gastronomía japonesa, todos los participantes compartieron un momento reflexivo junto a José María Muscari y cuando mencionó la palabra “lealtad”, El Emperador fue el primero en asumir: “Acá no hay lealtad, si esto es un juego”. El coach de convivencia le hizo una picante pregunta: “¿Ni vos con Melody?”. El hermano de Charlotte Caniggia rápidamente cambió su respuesta: “Sí, yo con ella sí, en el aspecto sentimental, en lo otro no”. Detrás de cámaras fue aún más contudente: “Si hubiera una final con ella, ¿la voy a dejar ganar por amor? ¡Ni ahí!”. Una vez más, Melody opinó diferente: “Siento que Alex me es leal, sino no estaría con él, pero tengo que aprender a diferenciar cuando habla de verdad, cuando molesta, cuando juega y cuándo no”.

