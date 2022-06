Las lágrimas de Mirtha Legrand y Marcela Tinayre al ver a Juana Viale desfilar con un vestido de novia

La emoción de Mirtha Legrand y Marcela Tinayre al ver a Juana Viale desfilar con un traje de novia (Teleshow)

El pasado 20 de mayo, a cinco días de la ceremonia del Martín Fierro, Mirtha Legrand dio positivo de coronavirus. La diva de los almuerzos lo comunicó en sus redes sociales, donde contó que lo transitaba sin síntomas y con tranquilidad gracias a las vacunas. Ocho días después, recibió el alta y compartió su alegría con este medio: “Muchas gracias a todos por preocuparse y ¡por las infinitas muestras de cariño! ¡A seguir cuidándose con responsabilidad!”, contó a Teleshow.

Desde entonces, Mirtha no había vuelto a mostrarse públicamente hasta este jueves, cuando fue al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) para asistir al cierre de la Semana de Alta Costura, que durante cuatro galas mostró lo mejor de la moda en sedes itinerantes. Junto a su hija Marcela Tinayre, la conductora siguió atentamente el desfile de Gino Bogani, entre aplausos, risas y admiración. Hasta que en un momento se le cayeron las lágrimas, cuando vio a su nieta Juana Viale aparecer en la pasarela con un vestido de novia.

La actriz desfiló un rato y se detuvo en el sitio en el que aplaudían su madre y su abuela. Saludó con un beso y continuó con su andar, dejando un mar de lágrimas detrás. Repitió el paso, mirando hacia adelante y conteniendo una sonrisa. Mirtha no daba crédito a lo que veía y confesaba su emoción de abuela a su amigo Alejandro Veroutis y con Eduardo Costantini, fundador del MALBA.

La emoción fue por partida doble. Primero, porque le habían asegurado que Juana no iba a ser de la partida, por más que el diseñador es quien habitualmente la viste para los programas y los eventos. Pero sobre todo, al verla vestida de blanco y de novia, un camino que conduce a una posible boda con Agustín Goldenhorn, su novio desde 2019. La idea no parece descabellada, ya que durante el programa que el año pasado Mirtha condujo junto a Juana, su nieta impactó con un vestido blanco y se refirió al asunto.

La primera salida de Mirtha Legrand post covid: fue a un desfile de Bogani

“Un novio para esta novia diría una, ¿no? Vamos a ver que pasa”, expresó Juana en aquella oportunidad, enfundada en un diseño también de Bogani, durante la apertura del programa emitido en diciembre de 2019. “¿Te vas a casar, Juanita?”, le preguntó la conductora con picardía ya avanzado al programa, pero la actriz esquivó la pregunta con estilo.

De vuelta a la noche del MALBA y al finalizar el desfile, el móvil de LAM indagó sobre el tema. “Me siento estupendamente bien y emocionada con lo de Juana, una sorpresa increíble. Ella me dijo que no venía y Gino también, es cómplice”, contó la Chiqui recuperándose del impacto. “Yo no sabía nada, me emocioné”, apuntó Marcela.

“¿Ahora que la vieron de blanco me imagino que deben dar ganas?”, preguntó el cronista Sebastián Sposato apuntando a una posible boda. “Es fantasía de ustedes por ahora”, desestimó Marcela, y Mirtha solo respondió con una sonrisa. Donde sí habló Mirtha fue sobre su regreso a la televisión. “Hablen con Nacho Viale”, se intentó desligar mencionando a su nieto y productor. SIn embargo, cuando la consultaron sobre una posible reunión con Telefe, evadió con picardía, y recordó al pasar la ficción La Dueña, que se emitió en el canal de las pelotas en 2012.

Ya más seria, la conductora de los almuerzos se manifestó firme al mencionar sus deseos de regresar a la pantalla: “Tengo muchas ganas de volver a la tele, ya tendría que haber vuelto. Debería haber vuelto, pero en eso estamos”, afirmó. E imaginó cómo sería el reparto con su nieta, en el mismo esquema que se viene analizando: “Yo iría los sábados y Juana los domingos”, cerró.

