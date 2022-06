Disculpas y definiciones: del mea culpa de Martín Salwe al nuevo nominado de El Hotel de los Famosos

Imanol Rodríguez, Alex Caniggia y Lissa Vera se enfrentaron para evitar la prueba del laberinto

Después de una tensa votación cara a cara de los integrantes del staff en El Hotel de los Famosos (El Trece), Martín Salwe resultó el primer nominado de la semana que deberá competir en el laberinto para evitar el temido duelo de la H. El miércoles el participante reconoció que no se sintió bien después de discutir con Lissa Vera y también con Leandro El Chino Leunis, y aseguró que cambiará de actitud para recuperar el apoyo de los compañeros que lo votaron. Además supo quién será uno de sus contrincantes en la prueba que definirá al primer duelista.

“Estoy con un dolor de espalda que no sé qué es, así que voy al médico y esperemos que no sea nada”, dijo el locutor en el comienzo del programa, mientras mostraban que se subía a un auto camino a la clínica. Al volver, Pampita Ardohain le consultó cómo se encontraba de salud y aseguró que no es una lesión grave. “Se descartó que sea algo ósea, así que es algo muscular, y hay un poco de dolor, pero estoy con una infiltración y estoy mejor ahora, apto para competir, que es la clave”, le contó a la conductora.

Como ya fue nominado el martes, Salwe no jugó el desafío de staff, pero estuvo presente mientras Lissa, Alex Caniggia e Imanol Rodríguez realizaron la prueba. Justo antes de que comenzara, pidió la palabra para hacer un mea culpa. “Me puso muy triste lo de ayer, con ustedes, con lo de Locho, no me reconozco de esa manera ni de cerca”, aseguró. Y agregó: “No solo en un juego sino en la vida, pero bueno, son momentos. Ayer perdí el control y quiero retomar ese temple y esa estabilidad para enfocarme”.

Alex Caniggia ganó el desafío de staff y será gerente toda la semana, mientras que Imanol Rodríguez se enfrentará al laberinto con Martín Salwe

“Quiero volver el foco a foja cero, parecerme un poco más al Martín del principio, un poco más alegre, y no el insoportable, les prometo”, sentenció. Lissa, por su parte, se mantuvo firme: “Hablamos y yo le dije que me entendió mal, y se le prende el botón de discutidor serial y te discute a morir, a vos, a mí, el universo entero”. Lo cierto es que el martes por la noche protagonizó un fuerte cruce con la cantante de Bandana frente a todos los participantes. Uno de los motivos fueron las discusiones previas que tuvo con Pampita -quien calificó de “juego dañino” la estrategia de votar siempre a Locho Loccisano- y con Leunis, que advirtió que el locutor se había quitado el micrófono para decirle algo al oído a El Emperador y lo retó por su actitud, al romper una regla fundamental del reality.

“Te dije que lo que no estuvo bien fue tu actitud. No te bancás que te digan algo, siempre tenés que ganar pero la vida no es así; te pasaste de rosca, sobre todo con Locho, insultás, no tratás bien”, le advirtió la cantante durante la votación. “Vos hablás de energías, pero sos la menos indicada porque tenés la peor de toda la casa. Chupás la sangre de la gente. Esto es un juego y punto final”, contraatacó Martín. Indignada, la artista le recriminó: “Si es un juego, ¿por qué peleás tanto? Tenés un problema, no te podés callar, sos soberbio, pedante y te encanta pelear con las mujeres”.

“Aprendé a escuchar, porque te va a ir mal acá y en el futuro por los siglos de los siglos”, le auguró Lissa. “Respeto a la mujer, la valoro y la amo. Las tres. A mi vieja, a mi hermana, a mis amigas, a las trabajadoras de acá, a las que están acá atrás y a vos, cortala”, sentenció el participante. Al día siguiente, después de limar asperezas intercambiaron ese breve diálogo a pedido de los conductores, donde hicieron las paces. Luego quedó definido que Imanol será uno de los oponentes de Salwe en el laberinto, por ser quien peor desempeño tuvo en el desafío de staff. Resta definir al tercer nominado, y uno de ellos irá directamente al duelo de eliminación.

