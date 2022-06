Lissa Vera reingresó a El Hotel de los Famosos: la sorpresiva reacción de sus compañeros

Lissa Vera volvió a El Hotel de los famosos: las reacciones

Durante la emisión del viernes Leandro El Chino Leunis comunicó en El Hotel de los Famosos (El Trece) que después de la lesión que sufrió durante el desafío de huéspedes, Mónica Farro no seguirá en la competencia. El conductor explicó que tras su salida del reality iban a sumar a alguien como reemplazo y reveló de quién se trataba minutos antes del Todos contra Todos: nada más y nada menos que Lissa Vera. La Bandana ya había intentado volver en la etapa de repechaje, pero no resultó seleccionada y tras el accidente de la vedette reingresó de manera sorpresiva.

“Vamos a darle la bienvenida porque por tercera vez está con nosotros, y como Mónica no pudo continuar, si teníamos que traer a alguien lo más justo era que sea Lissa”, anunció El Chino. Gritos de alegría y aplausos fueron el recibimiento que le dieron sus excompañeros, y quien no ocultó su asombro por la reacción de los participantes fue Maxi Chanchi Estévez. Detrás de cámara, el exfutbolista reclamó: “Entra Lissa y todo el mundo la ovaciona, pero pará, ¡son una manga de falsos!”.

A la cantante tampoco le pareció genunina la actitud de los demás, y recordó que cuando se retiró del hotel no habían quedado en buenos términos. “Ellos explotaron la semana pasada con el tema del repechaje, pero yo no vengo a matar a nadie ni a sembrar el terror, o si...”, bromeó en el backstage. El conductor le aclaró que al ocupar el lugar de Farro ingresaba en las mismas condiciones: con la posibilidad de votar en el cara a cara y de ser nominada también. La artista no tuvo problema en emitir su decisión: “Llego totalmente fría porque son varios días que no estoy conviviendo con los chicos, así que soy objetiva y voto a Emily (Lucius)”.

Lissa Vera y Chanchi Estevez, cada vez más distanciados en El Hotel de los Famosos

Sabrina Carballo no dudó en seguir la tendencia que se repite hace semanas: “Voto a Locho por el mismo tema, la convivencia”. Militta Bora unas horas antes había desistido de la prueba del laberinto al darse cuenta de que no iba a poder resolverlo en menos tiempo que Locho Loccisano y Melody Luz. Así se convirtió en la primera duelista de la semana, y cuando tuvo que expresar su voto lo tuvo en consideración: ”Necesito una mujer para competir y aunque no deseo que nadie vaya, pero sería Sabrina por equidad física”.

Martín Salwe, Alex Caniggia, Melody Luz y Chanchi también votaron al animador. Con un resultado imposible de revertir, Locho resultó el segundo duelista, que se enfrentará a Militta el próximo lunes en la temida H. De todas maneras, Emily e Imanol Rodríguez también lo nominaron, así que volvió a ser el más votado. “Van por el chivo expiatorio, se comieron sus palabras porque antes de saber quién era el nuevo todos decían que iban a votar al que ingrese”, reclamó Loccisano, cansado de enfrentar semana tras semana el duelo de eliminación.

“Yo siento que tengo afinidad con muchos, que hay un grupo armado y que ellos lideran la casa. Me toca ir a la H devuelta: hoy gané en mi quinto laberinto, tercera H, pero está claro que lo manejan como si fueran los dueños de todo pero nunca fueron a una H ni a un laberinto; y si alguna vez lo hubieran hecho no me votarían porque sabrían lo que se siente”, aseguró el duelista. Militta, por su parte, expresó su indignación: “Lógicamente me siento en desventaja porque cuando competimos él salió por lejos primero, incluso la pasó a Melody, así que voy a dar lo mejor, pero sé que también él está cansado”.

