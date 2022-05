La decepción de Lissa Vera con “la familia” de El hotel de los famosos: “Ya no soy parte del grupo”

La decepción de Lissa Vera con "la familia" de El hotel de los famosos

Una nueva semana en El hotel de los famosos (El Trece), la cual estuvo signada por el retorno a la competencia de algunos de los que habían sido eliminados previamente. Es decir, un repechaje, una segunda oportunidad para varios. Entre ellos, está Lissa Vera, quien volvió y se reencontró con quienes creía sus amigos: “la familia”.

El bando que lidera Chanchi Estévez funcionó como bloque y de manera estratégica para que sus integrantes pudieran superar cada semana en la competencia. Sin embargo, con el correr de los días la relación entre ellos se fue degradando. Y Lissa se sintió decepcionada por ciertas actitudes de quienes pensaba que eran sus amigos.

Quien le abrió los ojos fue Silvina Luna. “El día que yo hablé con Sabrina Carballo, yo estaba afuera y estaba esta Emily Lucius con ella y te mataron adelante mío. Dijeron que habías estado muy border esa semana. Hacían un chiste que yo no entendí. Decían: ‘No, JLO, no sé qué', no entendí. Y yo les preguntaba qué hacías vos. Ahora, te soy sincera, no me acuerdo qué dijeron, pero te dieron con un caño”, le contó la ex Gran Hermano a la ex Bandana.

“Y trasca eso, después a la noche, fue lo de Sabrina. ‘Ay que lindo que Lissa le cante a sus hijas’. Yo pasé por ahí y le dije: ‘No podés ser tan falsa’. A mí esas cosas me matan. Si vas a hablar mal de alguien y después a los dos segundos bien... Ellos hacen mucho eso”, insistió Silvina. Y fuera de cámara reafirmó: “Nuestra llegada alborotó todo el gallinero”. “Sé muy bien en quien confiar y en quien no. Salvo en esta, que me equivoqué”, se lamentó Vera al anoticiarse de esto.

Lissa Vera anunció su ruptura con "la familia" en El hotel de los famosos

“La están pifiando”, intentó consolarla Luna. “Lo que vos me acabás de decir igual, me hace pensar en lo que yo ya me había dado cuenta. Yo vi un par de actitudes raras unos días antes. Y esta semana, también. Si llega a pasar algo, alguna desilusión de amistad, por lo menos, no me va a doler“, reafirmó la cantante.

“Creo que Lissa empezó a ver cómo le soltaron la mano. Como la mandaron indirectamente a la votación para la ‘H’”, consideró Luna detrás de escena respecto a la actitud de “la familia” para con Lissa. “Los que yo creía que estaban bien, que estaban en lo correcto, con los que yo coincidía en muchas coas, no sé, viraron para otro lado... Y está todo muy putrefacto”, analizó Vera.

Y un rato más tarde, poco antes de ir al duelo, reafirmó sus ganas de romper con el grupo que antes la había acogido. “Ya no me gusta lo que está pasando. Las personas que yo despedí el día que me fuera por la ‘H’, ya no son las que tengo hoy en frente. Ya no soy más parte de ‘la familia’”, cerró Lissa sin ocultar su decepción con quienes antes había confiado.

Lissa Vera se enfrentó a Mónica Farro en el "duelo de la h" y quedó eliminada

Luego, Lissa se enfrentó a Mónica Farro en el duelo debiendo batirse en la “h”. En una definición muy pareja ante un desafío muy físico, que exigía mucha potencia de las participantes, finalmente fue la uruguaya quien venció y se integra al resto de los participantes del hotel.

