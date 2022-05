De nominado a “el alma de la fiesta”: la frustración de Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos

Los diez participantes que siguen en el reality votaron frente a frente y el resultado fue lo que Chanchi Estevéz llamó "la H del amor"

Una nueva votación cara a cara tuvo lugar en El Hotel de los Famosos el viernes por la noche, pero esta vez fue una suerte de déjà vu para Locho Loccisano. Desde que ingresó al reality de El Trece estuvo en el ojo de la tormenta en cada Todos contra Todos. Aunque ya no es el más nuevo de la competencia -por la incorporación de Emily Lucius-, no hubo tregua con sus compañeros. Indignado por convertirse otra vez en duelista, cuestionó los motivos detrás de las estrategias de los participantes y después de enfrentarlos tuvo que dar vuelta la página para sumarse como el animador de la fiesta de cumpleaños de Sabrina Carballo.

El programa comenzó con el desafío del laberinto, donde Majo Martino tuvo el peor desempeño y supo que sería la primera en ir al temido duelo de la H. Luego de competir con Carballo y Lissa Vera, reflexionó: “La vine pasando tan mal estas últimas semanas que la verdad qué le hace una mancha más al tigre, de alguna forma ya me lo esperaba, porque sino quedaba acá para la H, ellas me iban a votar después igual”.

Cuando El Chino Leunis le preguntó si tenía alguna preferencia sobre su adversario, la flamante duelista respondió: “En un punto creo que me sentiría más cómoda con una mujer por igualdad de condiciones, pero yo voy a dar lo mejor siempre”. Sin embargo, su opinión estuvo lejos de ser tenida en cuenta, y los integrantes del grupo que se autodenominó “la familia”, comandados por Chanchi Estévez, tomaron una dirección diferente. Sabrina fue la primera en expresar su voto frente a frente y destapó la tendencia que iban a seguir sus compañeros: “Hay personas con las que me gustaría seguir convivendo, y como con los otros estoy hace más tiempo, mi voto es para Locho”.

Locho Loccisano y Majo Martino se enfrentarán en el duelo de la H

“Me sorprende, me pega mucho porque es con quien más conectaba después de Majo, de ella sí que no me lo esperaba”, asumió Loccisano. En este sentido, se cruzó con la actriz, que argumentó que no le parecía casualidad haber desarrollado una mejor relación con la hermana de Belu Lucius, antes que con él. “Sos vos el problema claramente”, deslizó Carballo detrás de cámaras. Martino mantuvo su postura y votó a una mujer, para reforzar su pedido: “Voy a votar a Sabri, que es con quien me siento más en igualdad de condiciones”.

Alex Caniggia, fiel a su estilo, expuso las razones de su decisión sin ningún filtro: “Voto al virgo, a Locho, alias musculito de leche, porque lo odio, me cae muy mal, no lo banco, y nada más”. La ex Bandana optó por el mismo camino, al igual que Melody Luz. Y el resultado ya estaba definido sin necesidad de que dieran a conocer sus votos los demás. Entre la desesperación y la resignación, Locho los cuestionó: “Siempre dan motivos rídiculos, porque al principio me votaban por los juegos, lo di todo, ganamos en todo, y durante la semana encima me llevo bien con todos, hay cosas que no entiendo”.

“Será la H del amor, esto es así, es una competencia”, lo pinchó Chanchi, en referencia a la cena romántica que compartieron Locho y Majo esta semana. Indignado, el animador les preguntó: “¿Por qué me votan? ¿Soy mala persona? ¿Soy difícil para la convivencia?”. El exfutbolista trató de convencerlo de que no se trata de razones personales, pero sus respuestas no lo convencieron. De todas maneras, minutos después Locho dejó todas las diferencias para honrar a la cumpleañera, Sabrina Carballo, que inauguró los 40 años rodeada de los participantes. “Me ponen a mí en la nominación y después me ponen a cantar, de payaso me usan, tocando la guitarrita”, sostuvo en tono irónico el duelista que luchará por seguir en el reality el próximo lunes.

