Sabrina Rojas contó el motivo por el que Luciano Castro está cambiado con Flor Vigna: “Hice un laburo hermoso”

La modelo visitó Intrusos junto a su pareja, Tucu López, y opinó sobre el cambio de actitud del padre de sus hijos desde que está en pareja con Flor Vigna

El jueves al medio día Sabrina Rojas y Tucu López visitaron Intrusos (América), y recordaron los inicios de su romance, que empezó hace diez meses. La pareja no evadió ninguna de las preguntas sobre la armonía que caracteriza su vínculo con Luciano Castro y Flor Vigna. Orgullosos de la dinámica de la familia ensamblada, aseguraron que viven sin nerviosismo ni incomodidad los momentos donde coinciden los cuatro. La actriz fue más allá y opinó también sobre el cambio de actitud del padre de sus hijos desde que está de novio con la cantante.

“Cuando se te termina el amor y no sentís nada más que cariño, de hermandad, por así decirlo, todo fluye. Se re puede”, expresó Sabrina cuando Flor de la V manifestó su admiración por la buena relación que mantiene con el actor, con quien es madre de Esperanza y Fausto. “Es un laburo de Sabri, yo me acoplé ahí”, acotó el Tucu. En este sentido, incluso se sinceró sobre las críticas que recibió cuando defendió a Castro por el polémico video manejando. “Él decidió no hablar y yo, tal vez por ser más amable, decido contestar, pero ahí es donde yo tengo que aprender a decir: ‘Si él no habla, menos debo hablar yo’”, confesó.

“Entiendo que ya no no soy más su vocera”, recalcó sobre las preguntas que le hacen sobre su expareja. “¿Pero no lo ves distinto? Cuando da notas por ejemplo, está diferente”, le consultó Marcela Tauro. Sin filtro, Rojas no solo coincidió en su punto de vista, sino que además resaltó el crecimiento que vivieron durante los 12 años que estuvieron juntos: “Él está cambiado porque yo hice un laburo hermoso; la remé que no te das una idea... Pero ahora es mejor novio, es mejor todo, y eso está buenísimo”.

Sabrina Rojas y el Tucu López también hablaron de su compromiso: "Fue muy tranquilo y ya le di los anillos"

“Lo fui reeducando”, agregó en tono de humorada. La conductora aplaudió sus dichos y opinó: “Tiene un carácter Lucianito...”. Entre risas, la modelo también mencionó a Vigna: “Lo celebro y también sé que Flor lo debe también motivar más aún de cómo yo ya lo dejé, y está bueno eso”. Además reconoció que ella misma hizo algunos cambios en el manejo de sus redes sociales, y decidió mostrar un poco más de su intimidad familiar. “Antes no subía nada porque respetaba más el estilo de Lu, con él me divierto mucho y estoy muy relajada”, señaló mientras tomaba la mano de su pareja.

“¿Sabri, vos creías que te ibas a volver a enamorar tan pronto?”, quiso saber Flor. “No, para nada y menos así; es muy loco pero yo siento que es el amor de mi vida, lo amo y encajó todo de una manera que nos les puedo explicar”, aseguró. Ambos comparten pantalla en Emparejados, por América TV, y agradecieron la oportunidad de pasar tiempo juntos también a nivel laboral. “El ciclo termina a mediados de junio. Veníamos por dos meses nada más, por el verano, y nos quedamos hasta ahora”, dijo la condutora. “Estoy contenta porque es un nuevo rubro en el que tengo ganas de aprender”, comentó sobre su nuevo rol en la conducción.

Después de varios minutos en silencio, Tucu también habló y le declaró su amor una vez más: “Me encuentro en el mejor momento de mi vida lejos. Estoy súper enamorado, tengo un proyecto de vida con un ser humano hermoso que no tiene fisura por ningún lado”. Incluso dejó abierta la posibilidad de convertirse en padre: “Yo tengo más ganas... Un changuito, por ahí. A mi me pasa también que me encontré con una vida completamente nueva y que me siento cómodo”.

