Las tiernas postales de Dalma Maradona, a semanas del nacimiento de Azul

Dalma y Roma

A semanas nada más de convertirse nuevamente en mamá, esta vez de Azul, Dalma Mardona compartió algunas imágenes de una impresionante sesión de fotos que hizo mostrando su panza de siete meses y medio de embarazo.

“El tema es así. Ella solo me saca fotos en los mejores momentos de mi vida. Me sacó en mi casamiento, esperando a Roma y ahora faltando 45 días para que llegue Azul. Yo le digo que la amo todo el tiempo porque es cierto, pero más la admiro porque es la mejor fotógrafa del mundo”, escribió la hija del Diez en su cuenta de Instagram agradeciéndole a Verónica Ruiz.

En la imagen se la ve luciendo un vestido negro de gala largo hasta los pies, con la espalda al descubierto y mangas largas que resalta su embarazo. En la siguiente postal se ve a la actriz con un conjunto de ropa interior negro y una camisa transparente con la mirada gacha contemplando su panza, mientras la toma con sus manos. en la última, nuevamente con el mencionado vestido tomando la panza con sus manos y la cabeza inclinada hacia arriba.

Dalma Maradona posó y mostró su embarazo de siete meses y medio

En seis semanas nada más nacerá Azul

(@dalmaradona)

La fotógrafa encargada de retratar a Dalma en los días previos a la llegada de su segunda hija captó con su lente también en otras ocasiones a Claudia Villafañe, trabaja en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta y se especializa en casamientos. Entre otras bodas, inmortalizó las de Jorge Rial y Romina Pereiro, Pampita y Roberto García Moritán y Flor de la V y Pablo Goycochea.

Mamá de Roma, de tres años, Dalma anunció en febrero que estaba embarazada y ya ese mismo día en el programa de radio Un día perfecto, por Metro, develó nombre y sexo de su bebé. “Estaba hablando con Cayetano en el corte, que tengo que decir algo. Estoy embarazada”, había anunciado sin demasiados preámbulos sorprendiendo no solo a los oyentes, sino a sus compañeros que no sabían nada y se anoticiaban con el público.

Incluso al principio no le creyeron y se rió: “La cara de todos mis compañeros, nadie sabía nada, me parecía que lo tenía que decir acá y que tenían que ser los primeros en enterarse. Es un chiste lo anterior (le había dicho a su compañero que no trabajaría más), pero esto es real”.

Feliz con la novedad, confirmó que se trataba de Azul. Aún asombrada contó cómo le dijeron a su hija Roma sobre la llegada de la hermanita: “Mamá y papá te tienen que contar algo, ¿sabés qué tiene mamá en la panza?”, le preguntaron y la nena había entendido todo: “Sí, un bebe”. Dijo que sospechó que podría estar embarazada porque en su viaje a Nápoles se había sentido mareada y había tenido vómitos.

Además a pesar de ser la hija de una de las personas más famosas del mundo, logró que la noticia no trascendiera hasta pasar las doce semanas de gestación: “Esperar los tres meses y que no se filtre era importante, por eso gracias a los que me vieron, me hicieron ecografías. Soy mamá de dos nenas, recontra buscada, vino al toque y acá cerramos la fábrica”.

Sobre la elección del nombre, contó. “Con Roma no teníamos nada hasta una semana antes que el médico me dijo ‘nace hoy’, teníamos una lista pero Roma no estaba y Andrés se acordó que cuando no éramos novios le dije que cuando tuviera una hija se llamaría Roma. Ahora pensábamos que era varón, teníamos el nombre Azul para nena pero no de hombre y cuando dijeron nena, dijimos ‘listo’ y a Roma le gustó y lo dice patinando la erre hermoso. Y mi marido me propuso ponerle de segundo nombre ‘yoro’, para que le digan Azul y Oro, es jodido no fomentemos esta idea, no puedo hacerle esto a mi hija”.

