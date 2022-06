Romina Pereiro se solidarizó con Marina Charpentier y pidió por la recuperación de Chano: “Te queremos y te esperamos con mucho amor”

Romina Pereiro se solidarizó con Chano

Días atrás, una nueva internación de Santiago Chano Moreno Charpentier volvió a causar preocupación entre sus seres queridos y sus fans. El exlíder de Tan Biónica había sido ingresado al Sanatorio Otamendi por un cuadro febril y una afección pulmonar, y luego se lo derivó a una clínica de desintoxicación.

En ese contexto, el último martes su madre Marina fue convocada al Senado para participar de una Jornada de reflexión y debate al cumplirse 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones. Y aprovechó la ocasión para pedir una reforma. “Creo que es la primera vez que escuchan a las madres. Vengo en representación de las madres. Las circunstancias hicieron que tenga voz. Muchas madres me han escrito y me han pedido que diga mi testimonio, en nombre de ellas y de todas las familias que luchamos contra esta enfermedad”, había dicho, entre otras cosas, en esa oportunidad.

Lo cierto es que, conmovida por este testimonio, Romina Pereiro se volcó a su cuenta de Instagram para compartir unas palabras. Junto a un fragmento del discurso de Marina, la nutricionista se expresó para darle un mensaje de apoyo a la familia, destacar su amistad con el exlíder de Tan Biónica y alzar su voz para que se avance en la discusión sobre la ley de Salud Mental. “Tengo un amigo que no la está pasando bien. Ni él ni su familia. Cómo es un caso público, me parece que es momento de visibilizar a través de las palabras de su mamá, que la Ley de Salud Mental necesita ser debatida y modificada urgente”, señaló la Licenciada en Nutrición.

Marina Charpentier, mamá de Chano, en el Senado

“Las personas con adicciones necesitan tratamiento multidisciplinario, y sus familias contención y orientación profesional. El Estado debe estar presente atendiendo y conteniendo a los pacientes y sus familiares. Garantizando el acceso al sistema de salud que corresponda”, continuó Pereiro y se despidió con un mensaje para su amigo. “Chano te queremos y te esperamos con mucho amor”, cerró.

En el Senado, la madre del músico había explicado con detalles la historia de lucha contra las adicciones y no pudo evitar emocionarse. “Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no tengo un sábado a la noche de paz, no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”, dijo Marina en la charla de la que también participaron especialistas y legisladores.

Además, pidió que se reformule el artículo 20 de la Ley N° 26.657 que indica que “la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios” y que “solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”.

“El supuesto equipo interdisciplinario lo tiene porque lo paga -afirmó en referencia a la situación de su hijo- pero me pregunto qué sucede con el resto de las madres de adictos que no tienen esa posibilidad. Está lleno de madres que no tienen prepagas, que no tienen nada. Imagínense si a mí me hacen esto, que saben que puedo estar en los medios diciendo esto, qué les espera a las otras madres”, expresó en el debate que fue organizado por el senador de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Fiad, y la diputada Marcela Campagnoli.

