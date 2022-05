El ex participante de Cuestión de peso que se hizo más de 30 cirugías en la cara: “Ahora quedé más lindo que Ricky Martin”

Fran Mariano reveló que se hizo 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

Francisco Ibáñez, más conocido como Fran Mariano, saltó a la fama por primera vez con su papel de “El fan de Graciela Alfano” en la tribuna de ShowMatch, muchos años atrás. En aquella oportunidad, y en medio de un cruce, había sido Moria Casán quien le dijo “andá a Cuestión de Peso”. Entonces, él no dudó y lo hizo: de hecho, tuvo un exitoso paso por ese reality, donde llegó a bajar más de 90 kilos.

Lo cierto es que, luego de un tiempo sin aparecer en pantalla, este martes fue invitado a Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri conduce por Ciudad Magazine, donde contó en detalle las 30 cirugías que se hizo para parecerse a Ricky Martin. “Me hice la nariz, el mentón, labios...Me quiero parecer a Ricky Martin, pero la verdad es que quedé más lindo que él”, bromeó. Entonces, la conductora le preguntó por qué se quería parecer al cantante. “Por el sentido de pertenencia que tenemos todas las personas. Y en ese momento no tenía la distinción de decir ´tengo que ser yo en mi mejor versión´. Pensé en quién le gusta a todo el mundo y es cierto que la gente me decía que me parecía un poco. Entonces yo me la creí”, explicó.

De todas formas, aclaró: “Caí en manos muy peligrosas. Tuve operaciones con un cirujano muy conocido, Aníbal Lotocki. De hecho tengo una pequeña parálisis porque me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón”. Y detalló: “Me acuerdo que me dijo que me pondría pómulos y yo le dije ´¿te parece?´. Me dijo ´te inyecto agua fisiológica y ves cómo te queda, si no te gusta me decís´. Cuando me lo puso, yo le dije que no me gustaba, pero me levanto de la operación y me había puesto pómulos. Es una locura, pero no firmé nada porque era de canje”.

Fran Mariano también contó las malas praxis que le hicieron en algunas cirugías

Entonces, también reveló que el cirujano también intento rellenarle los glúteos. “Dentro de mi nube, dije ´no, no´, porque siempre tuve un ideal de tratar de ser lo más natural posible”. Y volvió a referirse a su operación de pómulos: “Él lo que hizo fue desprenderme los surcos de la cara para suavizarlos, según él, y un día le dije que no podía mover la cara. Viene la enfermera y me dijo ´cuando te estaba haciendo la lipo, se llevó puesto un nervio´”.

“Yo tengo las cicatrices, se me ven, y tuve tantos problemas después, que conocí a otro doctor, que fue quien se ocupó todo este tiempo de ayudarme a reconstruir todo lo mal que me había hecho. Me tuvo que sacar labios hace poco”, continuó comentando. Y cerró: “Yo tenía 21 años, había perdido mi madre hacía dos meses, estaba en un momento muy triste de mi vida. Y caí en manos de un hombre que me creó la necesidad también, porque me daba ilusión y esto de sentirse mejor, porque había bajado 90 kilos, era ´bueno, haceme lo que quieras´”.

Así lucía Fran antes de entrar a “Cuestión de Peso”

En octubre, Fran había sido entrevistado por Gastón Pauls para Seres libres, donde había contado la violencia ejercida por su padre por su elección sexual. “Tengo cicatrices en el cuerpo por los golpes que recibía. Yo siempre fui gay desde chico y eso fue su mayor tortura. No me voy a olvidar nunca un día que me encontró, estaba peinando a mi hermana, y agarró una plancha de ropa y me la partió en la cabeza”, había relatado.

