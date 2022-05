Florencia Peña hizo un comentario íntimo sobre Sebastián Yatra: la respuesta del cantante

Sebastián Yatra habló de su paso por Buenos Aires (video: Socios del Espectáculo, El Trece)

La llegada de Sebastián Yatra a la Argentina no pasó desapercibida. El músico había estado en Buenos Aires en enero pasado cuando asistió como invitado al casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner y regresó la semana pasada para grabar un programa especial con Susana Giménez que se verá en la plataforma por streaming Paramount+ a partir de junio.

Durante sus días en la ciudad, el artista internacional y la diva no se privaron de nada: tocaron camuflados en la línea H del subte, comieron pizza al paso, fueron a la cancha de River a ver el partido contra Alianza Lima por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Con motivo de la visita del cantante colombiano al país, Florencia Peña reveló un detalle íntimo. “Hablan muy bien de él. Voy a empezar a usar el abridor de boca para decir las cosas que no puedo decir. Les voy a contar qué me contaron de Yatra: a mí me dijeron que Sebastián Yatra tiene una… enorme. ¡Es gigante!”, dijo la conductora de La Pu*@ Ama, por la pantalla de América.

Ahora bien, ¿cuál fue la reacción del cantante colombiano al enterarse de las palabras de la también actriz? Fue abordado cuando salía de la función de Inmaduros, la obra teatral que protagonizan Adrián Suar y Diego Peretti, y que aprovechó para ir a ver durante su estadía en Buenos Aires.

“¿Sabés que Flor Peña, una actriz muy reconocida de acá, elogió tus dotes? No sé si la escuchaste por ahí”, le comentó el cronista de Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece. Y si bien no quiso responder sobre aquella afirmación, tampoco la desmintió. “Algún video vi”, respondió Sebastián Yatra entre risas y sin hacer mención al respecto.

Susana Giménez y Sebastián Yatra comiendo pizza al paso (RS Fotos)

En la misma nota que dio para el ciclo de espectáculos de El Trece, el intérprete de éxitos como “Traicionera” y “Pareja del año” habló de su paso por el país y sus jornadas de grabación con Susana Giménez. “Increíble, increíble, muy agradecido por todo, con Argentina, con este viaje tan bonito. Es hermoso regresar después de tanto tiempo, ahora ya estoy listo para volver en agosto. Estos días estuve paseando con Susana Giménez y fue lo máximo, una bacanal”, dijo mientras se retiraba del teatro.

“¿Qué fue lo que más te gustó de la recorrida con Susana? Estuvieron en el subte, en el colectivo, en la cancha de River, todo…”, quiso saber el cronista. Y el artista contestó: “Todo lo que hicimos, la verdad que estuvo súper lindo. La pizza, andar en el bus, cantar con todo el mundo... ¿qué más hicimos? Estuvimos en el subte, en el metro”.

Y agregó: “Estuvimos haciendo de todo, jugando Candy Crush con Susana. Ella y yo somos buen equipo de Candy Crush”. En tanto, aclaró que viajó solo, despejando cualquier duda sobre un posible romance. “¿No estás en pareja con una chica que se llama Cindy?”, le preguntó el movilero, pero Sebastián Yatra desmintió dicha información de inmediato. “Para nada”, aseguró mientras se reía.

Sebastián Yatra será el próximo entrevistado de Susana, invitada de honor, el ciclo que se verá por Paramount+ y que en su primera entrega tuvo a la diva en París en la recordada charla con Wanda Nara. Aunque en este caso, la diva oficia de anfitriona y lleva al cantante colombiano por diferentes lugares de Buenos Aires.

SEGUIR LEYENDO: