Coldplay agotó su octavo show en River en dos horas y agregó una nueva fecha: cómo conseguir las entradas

Coldplay confirmó su octavo River y va camino al récord

Arrolladora. Así puede definirse a la banda británica en Argentina. Es que con el anuncio de su noveno show en River Plate, programado para el 7 de noviembre, Coldplay ya iguala el récord de Roger Waters de cantidad de shows ofrecidos en ese estadio porteño. El exmiembro de Pink Floyd tiene un total de nueve.

Con una euforia que no merma, ya agotó ocho fechas (que se realizarán el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4 y 5 de noviembre) y, ante la insistencia de sus fans, decidieron agregar una nueva función, que será el lunes 7 de noviembre. Ya llevan vendidas más de medio millón de entradas y ya están a la venta los tickets para la nueva fecha anunciada.

Este nuevo concierto marca un precedente inédito en la historia de los shows en vivo en nuestro país, reafirmando el estrecho vínculo entre la banda y el público argentino. En el marco de “Music Of The Spheres World Tour”, la banda ya vendió más de 3,2 millones de tickets en total alrededor del mundo, pero lo que pasa en nuestro país superó el fanatismo que existe a nivel global.

Esta gira será la más revolucionaria de toda su trayectoria, en la que proponen un antes y un después en la industria de la música a partir de un planteo para generar conciencia activa en sus propios shows, con el objetivo de perpetrar un cambio positivo en relación al cuidado de los recursos naturales.

Esta será la gira más revolucionaria de Coldplay

En este sentido, los principales ejes del tour son tres. El primero de ellos es disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50%. En esta gira trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-17). En tanto, el segundo consiste en apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono. Y, por último, apuntan a hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.

“Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”, señaló Chris Martin, líder de la banda que llegará con H.E.R. como artista invitada.

El vocalista también se manifestó sobre el cambio climático y el impacto que sabe, producen los conciertos: “Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por lo tanto, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos ambientales para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, para aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos y compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora”, había comentado.

El costo de las entradas de Coldplay

Además, el tour engloba el lanzamiento de “Music Of The Spheres”, el noveno trabajo de estudio de la banda cuyo single “Higher Power” fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta francés Thomas Pesquet. El disco también incluye la canción “My Universe”, el cual convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a BTS.

Sus increíbles shows están caracterizados por la imponente puesta en escena, la emoción como eje central de todas sus presentaciones y la participación activa del público. Producido por DF Entertainment y presentado por Motorola, las entradas se pueden conseguir a través de All Access a partir de $8000, en la platea alta Sivori. En tanto, el campo tendrá un valor de $10.000. mientras que la platea media Sivori $12.000 y las plateas altas $12.500. Por su parte, la platea asciende a $13.500, la platea preferida $19.000 y el campo delantero $19.500. A todos los precios hay que agregarle el cargo por el servicio.

