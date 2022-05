Karina La Princesita no pudo aguantar la emoción y se largó a llorar en medio de uno de sus shows

El llanto de Karina La Princesita en medio de un show (Video: Twitter/@RooCapece)

Hace mucho tiempo que Karina La Princesita no realiza apariciones públicas en los medios, salvo una entrevista que dio hace días a LAM, y está actualmente enfocada en su carrera referida a la música, que siempre le trajo buenas sensaciones y muchos réditos. Y este fin de semana, la cantante tropical se presentó en el Teatro Gran Ituzaingó donde vivió una situación en el escenario que no pudo controlar debido a que fue desbordada por la emoción

Ocurrió cuando la ex del Polaco la cantante se disponía a cantar una canción, segundos después comenzó a llorar y le explicó a su público qué es lo que le sucedió. “Nosotros acá arriba del escenario somos cantantes, estamos todos felices, pero a veces la vida no es tan linda como acá arriba. Hace muchos años que lo vivo y siempre hay que estar con una sonrisa haciendo que está todo bien y, a veces, no está todo bien”, dijo, llorando al público que la acompañó en esta oportunidad.

“Hoy venía para acá y estaba teniendo un día terrible y decía ‘la puta madre que no me pase en el escenario’ y bueno, me pasó. Pero bueno, no somos robot y a veces la vida se mezcla un poquito aquí arriba”, se sinceró la artista para luego continuar con el espectáculo que se realizó el viernes en el oeste del Gran Buenos Aires.

La cantante le contó a Ángel de Brito que está muy bien desde que decidió bajar el perfil. “Tengo muchas propuestas de trabajo para cantar y notas en Los Ángeles y California. Estoy pasando un año muy lindo, pero como estoy media loquita, prefiero bajar, no darle bola al celular y dejarle todo a mi manager”, reflexionó.

"No somos robot y a veces la vida se mezcla un poquito aquí arriba”, dijo Karina durante su último show

Alejada de las cámaras, pero no del escenario, poco se sabe de sus vínculos más allá de los familiares: “Yo tengo el celular más que nada para mi hija y mi familia, que es lo más importante, y ya está”, remarcó.

Al mismo tiempo, se refirió a su nominación al Premio Martín Fierro como jurado del Cantando 2020. “Yo supuse que el Martín Fierro no lo íbamos a ganar. La Voz y MasterChef lo merecían. Pero el programa era de eltrece entonces entendí que quizá no íbamos a ganar”.

Días atrás, El Polaco cumplió 35 años y lo celebró a lo grande, rodeado de su familia y, lo que más llamó la atención, de dos de sus ex: la bailarina y también Karina La Princesita, madres de Abril y Sol, dos de las tres hijas del cantante.

Lejos de toda polémica, el intérprete de “Deja de llorar” festejó en su casa con sus seres queridos y su entorno más cercano, dejando en claro, una vez más, que tiene la mejor relación con sus exparejas. La única gran ausente fue Valeria Aquino, la mamá de Alma, su segunda hija. Con ella, el vínculo siempre fue más tenso, e incluso Silenzi siempre la acusó de entrometerse en su relación de pareja. De hecho, Aquino no hizo mención al festejo en sus redes.

La Princesita también se hizo eco de la celebración en las redes y compartió en sus stories una imagen en la que se la ve muy compinche con Barby, y detrás se puede ver a Helenita y Alma. “En el cumple de El Polaco”, expresó la cantante de “Corazón mentiroso” junto al emoji de un corazón. Y en un gesto hacia ella, la exparticipante de La Academia replicó la story en su perfil.

