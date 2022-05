Barbie Vélez hará un desnudo en teatro y reveló cómo reaccionó Nazarena cuando se enteró

Barbie Vélez se encuentra muy entusiasmada en su nuevo proyecto laboral. La actriz, que hace unos meses contrajo matrimonio con su novio, Lucas Rodríguez, está a punto de debutar en Despojo, una obra que ciertamente dará que hablar, debido a que deberá hacer algunas escenas desnuda. En este marco, la joven artista habló con Implacables, donde contó cómo espera esta nueva experiencia y la reacción de su madre cuando se enteró.

“A partir de julio vamos a estar todos los miércoles con una comedia espectacular, de un humor ácido, que habla de una familia totalmente disfuncional, con muchos secretos y mentiras por descubrirse. Te tiene todo el tiempo atrapado”, comenzó diciendo Barbie Vélez sobre su nuevo trabajo.

Entonces el cronista le preguntó si alguna vez había soñado con “hacer un desnudo arriba del escenario”, lo que le generó una risa nerviosa. “Sí, soñé. No digo que me gustaría, digo que se viene”, anunció.

A continuación recordó que tiene un vínculo muy cercano con su madre y reveló cuál fue su reacción. “Cuando lo leí (el guión), lo primero que hice fue dárselo para que lo leyera a mi mamá, que es muy confidente mía y la escucho siempre en lo relacionado con mi trabajo. Ya conocíamos mucho a Diego (director de la obra) y sabemos cómo es trabajando, así que confiamos en él y sabemos que todo va a ser respetado”. Y sobre tema se sinceró: “No te puedo mentir. Todavía no ensayamos esa parte, así que veremos”.

Por otra parte, Barbie Vélez aseguró que su relación de pareja está bien y admitió: “No siento que haya cambiado mucho. Nosotros ya convivíamos de antes. Lo hicimos por una cuestión de festejo y celebración del amor con nuestros seres queridos”.

Mientras que, consultada sobre la posibilidad de tener un hijo, indicó: “Nos encantaría, pero todavía no estamos en búsqueda. Aunque lo vemos como lejano, tenemos 27 años y mi trabajo requiere que yo esté en movimiento todo el tiempo, por lo que es un plan a largo plazo”.

En septiembre pasado, la actriz se casó con Lucas Rodríguez luego de un prolongado tiempo de noviazgo. Ella conoció a su marido a través de su madre, ya que él es el hijo mayor de Fabián quien fuera marido de Nazarena y quien se quitó la vida en marzo del 2014.

La historia de amor comenzó tras la muerte de Fabián: Barbie y Camila (la otra hija de Rodríguez) se hicieron más cercanas y empezaron a compartir salidas a las que, de a poco, se sumó Lucas. Les tomó bastante tiempo una vez que comenzaron a salir, contarle a todos que estaban en pareja, sobre todo porque querían cuidar al hermano que tienen en común, Thiago.

En septiembre pasado, la actriz se casó con Lucas Rodríguez luego de un prolongado tiempo de noviazgo (Foto: Ramiro Souto)

“Fue por prudencia. No le decía a nadie, ni siquiera a mis amigas, más que nada por Thiago. Obviamente era un tema delicado y no podía generarle falsas esperanzas porque es chiquito. Tampoco estaba bueno decirlo si no le veíamos un futuro. Pero cuando le empezamos a ver un futuro ya estábamos dispuestos a blanquearlo. Fue después de unos meses en los que nos conocimos y dijimos ‘vale la pena’”, contó la actriz. ¿Cuál fue la reacción de su hermano? “Qué felicidad que estén juntos”, celebró el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez.

En las vacaciones familiares del año pasado él decidió frente a todos sus seres queridos proponerle a Barbie dar el gran paso en su relación y le propuso casamiento en Punta Cana. “Fue todo tan hermoso que no tengo palabras para explicarlo. Fueron todos tan increíbles que solo tengo palabras de agradecimiento”, escribió ella luego de casarse, para agradecer el apoyo recibido.

Luego la pareja se fue de Luna de Miel a México y compartieron varias postales de sus días de playa y relax. El viaje fue un mes después de haber dado el sí ya que antes de poder irse ella tuvo que cumplir con algunos compromisos laborales que estaban previstos desde antes en Uruguay.

“¡Estoy muy contenta! ¡Feliz! Estamos disfrutando al mil por ciento, aunque llueva o granice. Queremos recorrer todo, estamos en modo turista, mal. No queremos estar tirados”, contó ella durante su viaje.

