Marcela Kloosterboer celebró 14 años de amor con su marido y lo sorprendió con una foto retro

Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling se casaron en 2014, pero su relación comenzó en 2007

Marcela Kloosterboer sorprendió a sus 2,6 millones de sus seguidores de Instagram con una foto retro que data del 2007, y el romántico motivo enterneció al público virtual. La actriz celebró un nuevo aniversario junto a su marido, el ex rugbier Fernando Sieling, con quien es madre de dos hijos: Juana, de 5, y Otto, de 2. Orgullosa de la familia que formaron, recordó los inicios de su noviazgo con una de las primeras imágenes en las que posaron juntos, catorce años atrás.

“3 de noviembre de 2007: 14 años en imágenes”, tituló la publicación, donde se ve a la joven pareja disfrutando de una salida nocturna. Mientras ella lo abraza y sonríe para la cámara, el tímido Fernando mira hacia abajo y luce su cabellera llena de rulos. Lo que siguió a aquella cita seríansiete años de novios hasta pasar por el altar para el “sí, quiero” en 2014, y otros siete de casados.

La foto retro de Marcela Kloosterboer y su marido, Fernando Sieling, que data de 2007

El posteo superó los 100.000 likes, y en los comentarios llovieron felicitaciones para el matrimonio por su longevo vínculo. En los mensajes dijeron presente Isabel Macedo, Agustina Cherri, Celeste Cid, Eleonora Wexler y Nancy Duplaá, todas colegas de la actriz que alguna vez han compartido escenas con Marcela en distintas ficciones. Esta no es la primera vez que sorprende a su marido, quien cultiva un bajísimo perfil, con una dedicatoria pública en las redes. Cuando alcanzaron su primera década le escribió: “Te amo, mi amor. ¡Qué fiestón nuestro casamiento!”, junto a una foto veraniega durante sus vacaciones.

En 2018 la actriz habló con Teleshow en medio de la primera escapada romántica que hacían sin su pequeña hija Juana, a la Patagonia argentina. Desde la pintoresca ciudad de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, Kloosterboer contó que ambos son muy románticos: “Con Fer nos llevamos bárbaro. Somos grandes compañeros y disfrutamos compartiendo distintas cosas, como venir a esquiar; es un plan que repetimos desde antes de ponernos de novios y nos encanta”.

“Esquiamos en equipo: a los dos nos gusta tirarnos por cualquier lado y si uno se queda atrás, el otro le hace aguante. ¿Sabés qué es la montaña para nosotros? Un símbolo de unión”, confesaba en aquel entonces. Además de compartir pasiones remarcaba la complicidad que mantienen y alimentan con el paso del tiempo. En diálogo con la revista Gente la actriz plasmaba esa sensación de noviazgo eterno que los invade, a pesar de estar casados: “Me encanta tener una relación de tantos años, nos disfrutamos mucho, no es un peso. ¡Por suerte, eso aún no nos pasa!”.

Pasión atemporal: Marcela y Fernando llevan catorce años en pareja

Simpleza, humildad y bondad son algunos de los atributos que suele admirar de su esposo en las redes sociales. En este sentido, Sieling no utiliza redes sociales y ese detalle es otro de los que conquistan a la actriz, ya que la exposición de su profesión se contraresta con la discreta vida familiar junto a su marido y sus dos hijos. Sobre la actitud de su esposo frente a las escenas de amor que protagonizó en televisión, contó: “No es celoso, imagino que no debe ser fácil, pero he grabado con Luciano Castro y ayuda que somos amigos”.

Un momento difícil para la pareja tuvo lugar en 2016, cuando Sieling permaneció internado en el área de salud mental de Hospital Italiano durante dos semanas, y distintas versiones indicaban que se había tratado de Recién un año más tarde Kloosterboer habló al respecto en diálogo con Gente: “Fue un pico de estrés. Se dijeron disparates… Lo cierto es que no tengo que dar explicaciones de mi vida privada; preferí apagar la tele, no leer ningún portal y no enterarme de nada”. Aquel disgusto quedó atrás y hoy disfrutan de un feliz presente.

SEGUIR LEYENDO: