El costoso y extravagante regalo que Ricardo Fort le dio a Mariana Brey y qué hizo con él: “Con eso me compraba un auto”

Ricardo Fort era conocido por mostrar sin tapujos su excentricidades: oro, relojes de marca, autos importados y tapados de piel. Muchas de las mencionadas cosas que a él le gustaban, las obsequiaba sin reparos y sin mirar precios. Tal fue el caso de Mariana Brey, que recibió un costosísimo regalo por parte del chocolatero y ahora develó públicamente qué hizo con él.

“Una vez vino Ricardo de invitado al programa BDV, que hacíamos con Angel De Brito y Andrea Taboada por Magazine, y me trajo de regalo un tapado de piel original de la marca Breeders, que salía una fortuna. Yo no lo podía creer. Era en color rojo, gris y crudo, igual a otro que le había regalado a Graciela Alfano. Pero como era muy llamativo y costoso, me daba cosa usarlo y lo dejé dos años prácticamente guardado en el ropero”, contó la periodista y panelista de Socios del Espectáculo en el ciclo Detrás de escena, por AM 540.

Además, recordó que aquel regalo era una especie de pedido de disculpas por parte del chocolatero, tras una pelea: “Así como era de amoroso, era de explosivo y como habíamos tenido un cruce mediático, él cayó ese día a BDV con una bolsa de Breeders y me dijo: ´No acepto un no, tenés que aceptarlo, es tuyo´”.

No solo no lo usaba por lo llamativo y costoso, sino porque era de piel natural. “A mí me daba cosa”. ¿Qué pasó con el tapado? “Un día Mariana Fabbiani, con quien ya estaba trabajando en El diario de Mariana, me dijo que intentara devolverlo o cambiarlo por otra prenda. Fui hasta el local de la marca, pedí el cambio y como ese tapado era de los más requeridos y estaba agotado, me lo tomaron de inmediato. El tema es que yo no me di cuenta y siento que un poquito me estafaron porque costaba mucho y no sé si me dieron en compensación lo que correspondía”.

“Elegí tres tapados de piel sintética: uno azul noche, otro rojo y un tercero color crudo. No me arrepiento de haberme deshecho del regalo original de Fort porque jamás lo iba a usar y en cambio a los tres que adquirí después los usé bastante y los sigo usando”, cerró al respecto.

En otra ocasión, había confesado: “Con eso me compraba un auto”. Tanto rechazo le generaban las pieles, que ni se lo probó: Tengo una foto porque uno de los retratos que tengo con mi papá antes de fallecer era con el tapado. El único que se sacó foto con el tapado fue mi papá porque nunca me lo puse”.

Ricardo no solo regalaba objetos nuevos. Sin saber que tras su muerte el 25 de noviembre del 2013 se convertiría en mito, también obsequiaba cosas propias. Hace unos días Juan Martorelli amigo del chocolatero dijo que iba a subastar la copa que el Comandante usaba en su programa en América y que le regaló.

“Voy a subastar la copa de Ricardo Fort, la que usaba en su programa de televisión, es una copa que me la dio Ricardo en su momento, y antes de que hable algún payaso o alguna sanguijuela voy a subastarla por Mercado Libre para donarla a la fundación de barberos que trabaja gratis en comedores y merenderos para los chicos”, contó en Mitre Live.

Luego, Juan Etchegoyen, conductor del ciclo radial destacó que la mencionada subasta partiría en el millón de pesos. “Un día me gustaría que se sepa todo lo solidario que era Ricardo por la gente que ha ayudado sin decirlo y esa es la manera en la que el universo después te devuelve, lo voy a subastar para los fanáticos de Ricardo y sepan que va directo a una cuenta social que tan mal la están pasando”, sumó el amigo de Ricky.

Además, contó que en su labor solidaria, le pidieron ayuda a la familia pero que éstos le cerraron la puerta: "Me hubiera gustado que la familia Fort cuando pedimos chocolates y golosinas para los chicos no nos d

