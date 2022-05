La mamá de Chano habló sobre la salud del músico: “Estamos todos bien”

Bambi y Chano con su mamá Marina Charpentier

Santiago Moreno Charpentier, más conocido como Chano, permanece internado desde el lunes. Por el momento Marina, su madre, había decidido llamarse a silencio, aunque en las últimas horas usó sus redes sociales para agradecer y llevar tranquilidad a sus seguidores. Además, cuando otras madres la contactaron dijo que está trabajando para modificar la Ley de Salud Mental.

“Gracias por tanto cariño, tantos rezos y tanto aguante. Estamos todos bien”, escribió la mamá del ex líder de Tan Biónica junto con una foto de hace varios años en al que se ve a un Santiago muy jovencito, junto con sus hermanos Bambi y Samantha.

El posteo de Marina Charpentier, la mamá de Chano

De inmediato comenzaron a llegar sobre el posteo cientos de mensajes de apoyo a la familia, especialmente de parte de otras madres que tienen a sus hijos internados y ella respondió varios. “Hola, soy parte de Madres en Lucha, de Quilmes. Necesitamos de tu ayuda como mamá por favor para que puedan cambiar la Ley de Salud Mental y podamos ayudar a nuestros hijos”, le escribió una usuaria.

Marina Charpentier habló con una mamá que pasa por una situación similar

Marina respondió el mensaje y dijo que está trabajando en ello: “Lo vamos a lograr, lo estoy intentando”. A lo que la otra madre volvió a escribir: “Sí, solo nosotras sabemos lo que es”.

Bambi también usó las redes para referirse a la salud de su hermano, aunque no dio demasiados detalles. “Agradecido como siempre con aquellas personas que me acercan su apoyo y cariño. En momentos tan duros como éste, se dejan ver el amor y la sensibilidad de quienes están cerca. Gracias por ese aguante”.

El mensaje de Bambi tras la internación de Chano

Gonzalo, como es su verdadero nombre, había cumplido años la semana pasada. “Recién cayendo de este día de sol, ni sé como agradecer tanto amor. A cada persona que dedicó un ratito para enviarme su cariño y buena energía, les mando mi abrazo de todo corazón. Hoy estuve todo el día trabajando en algo que espero poder compartir pronto. Beso enorme. Lo mejor está por venir. Qué ilusión”, había escrito y Chano había sido uno de los primeros en saludarlo en dicho posteo, al sumar el emoji de un corazón.

Según pudo saber Teleshow, el músico está internado desde el lunes aunque la noticia trascendió recién el miércoles. Hasta el momento de la institución médica no emitieron ningún parte sobre los detalles de su estado de salud.

La última vez que el reconocido artista estuvo internado fue a mediados de abril cuando ingresó a la clínica de rehabilitación Vida Sana Puiggari, en Entre Ríos, para continuar su tratamiento contra las adicciones y realizarse chequeos médicos.

Anteriormente, el cantante había protagonizado un violento episodio el 26 de julio del 2021 en su casa ubicada en el Barrio Parque La Verdad de Exaltación de la Cruz, sobre la Ruta 39. Según el reporte elevado a la Justicia por aquellas horas, en medio de un presunto episodio de salud mental, el músico agredió a su madre e intentó atacar con un cuchillo a un efectivo de la Policía Bonaerense que había sido enviado al lugar, que le disparó y lo hirió en el abdomen.

De inmediato Chano fue trasladado al Sanatorio Otamendi donde fue operado de urgencia. “Está en terapia intensiva con uno de sus riñones, el páncreas y el bazo afectados por el disparo”, habían emitido un comunicado desde su entorno. Luego de ese episodio, el artista estuvo tres meses en una comunidad terapéutica de provincia de Buenos Aires y a mediados de octubre recibió el alta.

“Ahora vivo en una estructura muy rígida que me hacía falta la verdad. Hay gente que puede parar, yo estoy agradecido a la enfermedad que tengo porque hay personas que no llegan a consumir y viven de manera compulsiva sin darse cuenta que tienen una enfermedad que tratar y esto me permitió conocerme”, reconoció tiempo atrás, satisfecho por los resultados de su tratamiento.

