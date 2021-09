Marcela Tauro develó el mensaje que le dejó su padre a través de un médium: “Dijo que el bebé que perdí lo tiene él”

Marcela Tauro

Marcela Tauro develó una experiencia que tuvo cuando fue a ver a un médium para una nota y éste la contactó con su padre, que había muerto hacía muchos años y le contó que un embarazo que perdió, estaba con él.

Todo comenzó luego de que en Polémica en el Bar hablaran de las vírgenes y de las señales que cada uno recibía de la gente que ya no está. Mariano Iúdica por ejemplo contara que cada vez que entraba a un lugar que le agradaba a su hermano Eduardo sonaba una canción que a él le gustaba.

“¡Son señales! Esos temas me interesan”, comenzó contando Marcela Tauro y detalló una experiencia: “Mi papá murió hace muchos años, el año pasado hice una nota con un médium que no me conocía porque era de afuera y me dice ‘perdón pero ahí atrás hay un señor que dice que se llama Luis, que te bañaba de chiquita’, era mi papá, imagínate que me puse a llorar en la nota. ‘Luis te bañaba de chiquita’ me volvió a decir”.

“Yo perdí un bebé después de Juan Cruz (su hijo) y me dijo ‘lo tiene él’ y esas son cosas que yo no había contado. Me dio tranquilidad porque quiere decir que después de nosotros hay otra vida y nos volvemos a conectar. Cuando nos morimos te reciben tus familiares, eso lo sé, lo sabía porque mi papá antes de morir, hay experiencias los que ven la luz, él vio que venían mis abuelos maternos y paternos a buscarlo”, agregó la periodista.

Hace un tiempo, invitada al ciclo PH, Podemos Hablar, contó cómo fue el momento en que comenzó a potenciar su fe: “Todos ya saben que mi hijo estuvo en neo al borde de la muerte y yo también, ahí empezó mi camino espiritual”. Aquella noche se había referido a la experiencia con el médium: “Yo hago muchos vivos de Instagram. Un día una amiga me dijo que le haga a un vidente que estaba en Miami y se la hice. El señor me dijo yo no quiero saber de vos hasta el momento del vivo- Claro yo periodista mal pensada dije, bueno algunas cosas las puede encontrar en internet”.

Y detalló el momento de la charla en el que él tuvo una revelación: “Me dice como que entra en transe y arranca, ‘acá está un señor Luis’ (que era mi papá), muy poca gente sabe que mi papá se llama Luis yo no lo cuento mucho solo los íntimos. Y me decía, del niño de la cruz, que vino Jesús. Me empezó a contar que te bañaba de chiquita, y me dice que viajó a Rosario y que te trajo al novio que vos tenes. Y es verdad mi papá siempre me bañaba”.

Pero no solo le habló de su pasado, sino también del futuro y de cómo afrontar los acontecimientos: “Me dijo también que a mi mamá le iba a pasar algo fuerte, que le pasó ahora y me dijo en su momento que me volcara en la Virgen. Estuvo un mes y medio internada, no por COVID-19, y yo me desestabilicé pero un día me apareció la virgen de la rosa mística en el sanatorio, fue muy fuerte”.

En una entrevista que brindó hace un tiempo a Teleshow, había contado que el momento más difícil de su vida había sido el nacimiento de su hijo ya que estuvieron los dos “al borde de la muerte”: “Fue un momento muy doloroso. No sé de dónde saqué fuerzas, pero fue sin dudas el momento que más me marcó. También la muerte de mi papá, porque sentí que me pasaban las cosas, que yo no era una super heroína. En los dos hechos sentí eso: me pasa lo que a todo el mundo. Pero eso me hizo más fuerte”.

En ese momento también contó que si pudiera elegir tener un programa de televisión propio sería relacionado con los temas espirituales: “Me gustaría algo espiritual, como lo que hacía Víctor Sueiro en su momento, de vírgenes. Me encantaría. Y es algo que en algún momento haré”.

SEGUIR LEYENDO: