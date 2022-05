El mejor amigo de “El Noba” explicó detalles del accidente en moto: “Él no venía corriendo”

El Noba y Leandro Vecchio

Lautaro Coronel, más conocido como “El Noba”, está internado en grave estado en el hospital El Cruce de Florencia Varela, luego de sufrir un accidente de tránsito en esa localidad bonaerense. El episodio ocurrió en el cruce de Luis Braille y Solís, cuando un Peugeot 308 impactó contra la moto del trapero de 25 años.

Desde el hospital informaron que el popular músico sufrió un politraumatismo con traumatismo de cráneo grave y su estado es “crítico”: permanecía sedado y asistido por un respirador en una sala de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado.

Leandro Vecchio, representante del cantante y su mejor amigo, realizó algunos posteos en su cuenta de Instagram para evitar especulaciones respecto al accidente. “Gente, a los medios no les importamos nosotros la familia, le importa poner boludez para llenar un programa”, dijo en una de las historias que compartió con sus seguidores.

“Lo que pasó fue que él estaba en la casa, agarró la moto y se fue a dar una vuelta, se le cruzó un auto y chocó, no venía corriendo, no venía colgando no nada. Fue un accidente de tránsito como puede tener cualquier persona de este mundo, ahora estemos todos juntos para que salga de esta”, aclaró Leandro.

El mensaje de Leandro sobre el accidente de El Noba

Además señaló que no están pidiendo plata para operar al trapero como pudo leer en algunos posteos. Luego, agregó: “Gracias a los artistas y colegas que nos brindan todo su apoyo, a la gente, a los bailes y bares que ponen su música y ponen en sus pantallas: Fuerza Noba. Hoy más que nunca todos juntos, yo sé que vamos a salir cueste lo que cueste”.

El mensaje de Leandro sobre El Noba

Este miércoles, la madre y el padre de Lautaro Coronel, el abogado Diego Storto y el representante Leandro Vecchio, dieron una conferencia de prensa en el Hospital El Cruce de Florencia Varela. “Está muchísimo mejor. Este mediodía estaba mal, todo era muy malo. Pero cambió su semblante y me apretó la mano. Lo besé y se le caían las lágrima. Va a salir. El médico me dijo que, a pesar de la gravedad, va a salir. Yo sé que va a salir”, contó Vanesa, la madre del músico.

“Sinceramente, cuando vine más temprano el parte no era bueno y, como toda mamá, salí destrozada”, repasó la mujer en diálogo con Crónica TV. Además contó que la evolución de Coronel durante el transcurso de este miércoles “por suerte fue favorable”. “Cuando lo vi ahora, volvió a ser mi hijo, volvió a ser El Noba, con su semblante, con su color. Lo besé, le di la mano y me la apretó. Yo le dije que mamá lo espera, que le va a hacer el aguante siempre. Lo voy a acompañar incondicionalmente. Sé que mi hijo va a salir adelante”, agregó.

En otro pasaje de la charla, la madre también se refirió al último posteo de “El Noba” antes del accidente en el que el joven refirió al sueño de la casa propia: “Compró el terreno para hacerle la casa a su hija, que es lo que más ama en todo el mundo. Ella está feliz porque su papá le prometió hacerle una pieza muy grande”. Por último, agradeció el apoyo de los seguidores del cantante, pidió que recen por él y adelantó que solamente la familia será la encargada de comunicar día a día la evolución de su salud, para evitar malentendidos.

