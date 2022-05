Bronca, gritos y llanto en El Hotel de los Famosos por el repechaje

Malestar en El Hotel de los Famosos por el repechaje

“La sorpresa viene del Chino hoy”, anuncio Pampita a los participantes de El Hotel de los Famosos, luego de que éstos armaran sus equipos. “Algunos compañeros quisieron volver para tener una revancha en la competencia, ¿qué les parece?”, dijo el conductor y recibió a Militta Bora, Walter Queijeiro, Matilda Blanco, Patol Galván, Majo Martino, Silvina Luna y Lissa Vera. Más tarde llegaron además, Mónica Farro y el Turco García.

La primera en reacción en contra de las incorporaciones fue Melody Luz. “No ya está, yo renuncio. Sí chicos, no hay lugar”, protestó la flamante novia de Alex Caniggia. Entre gritos bromearon con Lissa que había sido la última eliminada, “te fuiste a tomar un café”, le dijeron y ella seguía desconcertada: “Me desperté y dije, ‘no, de nuevo’”.

Entre los reingresantes, fue Walter Quejeiro quien llegó con una propuesta: “Quiero hacer un nuevo bloque del pueblo, que exprese lo que quiere la gente que ve El Hotel. Mirá esas caras, ¿qué les pasa?”. “Todos rojos, unas caras... dije ‘seee’”, celebró Locho a quien no le importa que regresen ex participantes, sobre todo porque los que están no lo están tratando para nada bien a él.

Los participantes que buscan su revancha en El Hotel de los Famosos

Luego, los conductores pidieron la opinión de los jugadores y nuevamente fue Melody la primera en alzar la voz: “No, la venimos bancando acá, están super renovados, por algo se fueron y no me cabe, no se de que va, pero no”. El Chanchi Estévez, uno de los líderes del grupo al que bautizó “la familia”, opinó: “Es raro porque es una competencia donde te tenés que eliminar y de golpe, los chicos, tengo la mejor onda con todos, repartamos 500 lucas cada uno”. “¡Para eso me iba la primera semana y volvía”, interrumpió enfurecida la bailarina.

En el mismo sentido, Sabrina Carballo también se quejó: “Hace un montón que estamos acá, ellos tienen otra energía, se lo digo siempre a Emily”. Sin embargo, Pampita no reparó en su comentario sino en el anterior. “Está muy sensible Melody”, dijo la conductora y la novia de Alex sentenció: “¡Estoy enojada!”.

Desde atrás, Matilda Blanco quien busca hacerse nuevamente un lugar, gritó en chiste, “volvé a tu casa es el momento”, pero no encontró para nada perceptiva a su compañera quien de mala forma le respondió que volviera ella.

Fue entonces que la temperatura comenzó a elevarse luego de que Walter Quejeiro se presentara: “Vengo a un lugar del que no me quería ir, tengo muchas ganas de jugar, descansé y quiero ser un jugador que la gente quiera, porque acá hay jugadores que la gente no quiere”. Y quien agarró el guante, fue el ex Racing Campeón 2001 que ironizó: “Hizo un censo. Saliste, hiciste un censo, estás al pedo”.

“Estoy al pedo todo el día, pero tengo la caripela feliz”, respondió en un ida y vuelta que se puso cada vez más picante:

Chanchi Estévez: —¿Feliz? Si te fuiste. Mirá cómo te fue.

Walter Quejeiro: —Mirá vos, te quedaste y mirá cómo estás.

Chanchi Estévez: —Mirá cómo estoy, perfecto, bol…. Vos te fuiste.

Walter Quejeiro: —Bueno, si estás perfecto comunicáselo a tu cara.

Chanchi Estévez: —-Te fuiste y te están dando una segunda chance.

Walter Quejeiro: —Está bien, pero mírate al espejo, Chanchi. Mirá cómo estás.

Chanchi Estévez: —Yo estoy perfecto. Vos en vez de llegar, empezás a tirar mi…

Walter Quejeiro: —Eso es enojo. Estás caliente, mirá.

Chanchi Estévez: —¿Enojo? ¿Con vos me voy a enojar? ¡No existís, bol…!

Walter Quejeiro: —-¿Estás caliente, no? ¡Eso es calentura!

Chanchi Estévez: —¡Calentura la tuya, que venís gritando!

“No sabe competir, es flojito, no tiene mucho argumento. ¿Qué viene a hacer? A tirar como si fuera un chimentero barato. ¡Y bueno, que juegue la de él! Yo juego la mía”, cerró el Chanchi. En ese punto Pampita volvió a detenerse en la cara de Melody y señaló que la bailarina estaba a punto de llorar. “Sí, porque para eso me iba la segunda semana, visitaba a mi familia, volvía a mi casa, estamos cansados, el cuerpo roto, no me parece”, agregó.

