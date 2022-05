Mentiras y verdades de Gianluca Vacchi antes del estreno de su documental: “Soy un hombre redondo”

Entrevista a Gianluca Vacchi

Irrumpió en las redes sociales hace nueve años y hoy cuenta con casi cincuenta millones de seguidores en diferentes plataformas. Le han llamado loco, excéntrico y otras cosas más, pero a Gianluca Vacchi estas críticas parecen importarle poco. Él sigue mostrando su riqueza, excelente estado físico y su nueva etapa de vida. De algo que sí podemos estar seguros es que este empresario, DJ, autor italiano no pasa desapercibido en cada aventura que emprende y los seguidores le ayudan a hacer crecer su fortuna con cada click.

Mucho Mas. El documental que sale hoy en Prime Video, está narrado en inglés, italiano y español y nos adentra en la intimidad de Vacchi, mucho más de lo que él mismo ya ha enseñado. Habla y nos lleva a través de sus momentos más duros como la muerte de su padre, la enfermedad de su madre y del escándalo financiero que desató un sinfín de teorías en los medios. Pero también al nacimiento de su hija Blu y la relación con la modelo venezolana Sharon Fonseca, incluyendo los mensajes de odio que ella recibió por estar con alguien como él y su diferencia de edades. Y cómo inicia su fortuna en IMA la cual factura billones de euros anualmente y de la cual sigue siendo uno de los accionistas principales junto a su primo. Pero más allá de eso, lo que se sabe a ciencia cierta de la vida y el pasado de este millonario es más especulación pública que certeza. Y es tiempo de conocerlo más en profundidad.

Gianluca Vacchi - Trailer "Mucho más" (Prime Video)

—Felicidades por este nuevo proyecto.

—Gracias a ti por entrevistarme, estoy muy feliz, con muchas ganas de que la gente vea lo que está atrás de la persona que siguieron por muchos años. Quiero que vean todas las cosas que me formaron así, y estoy muy feliz que cada duda pueda encontrar una respuesta. En este documental soy yo completamente abierto y voy a hablar de todo lo que fue mi vida.

—Aquí estás mostrando tu vulnerabilidad, más allá de lo que hasta ahora han visto en las redes.

—Eso es algo que depende directamente del hecho que tú en las redes sociales, por entretener a la gente, tienes que mostrar cosas que son superficiales, son divertidas y sencillas. Pero detrás de todo esto hay un camino como todos, hay muchos sufrimientos, hay mucha ansiedad por alcanzar los logros en la vida. Como todos, sufrí, lloré y no tengo vergüenza por todo lo que fue mi vida. De verdad quise mostrarlo por aquí para que la gente tenga una visión completa no para juzgarme, sino para hacer más profundos sus juicios sobre y su opinión sobre mí.

—De todo lo que te critican en las redes sociales, ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?

—Te digo la verdad, de la gente latina yo encontré siempre mucho amor y la gente que menos me critica en mi camino en las redes sociales y en la televisión. Yo recibo críticas pero al final soy muy tolerante porque con mi crecimiento y mi sabiduría entendí que cuando una persona te critica, no te está criticando a ti, se están criticando a ellos mismos. Porque tú eres el espejo de lo que ellos no pudieron lograr en la vida. Entonces yo no odio, les tengo pena porque veo que su sufrimiento se expresa en este momento.

El primer posteo de Vacchi en Instagram

—¿En qué momento te das cuenta que la vida que llevabas hace unos años ya no te llenaba?

—A los 20 años quería hacer dinero y creo que es normal que un chico de esa edad quiera hacer una carrera muy exitosa. Después cuando empecé a descubrir más o menos todo este mundo empresarial, empezó a aburrirme, especialmente las actitudes de algunos personajes del mundo de los negocios porque yo nunca le di un sentido más grande de lo que tiene el dinero. Hay gente que se enfoca mucho en la acumulación de dinero y para mí eso no es importante. Para mí es importante hacer cosas que me estimulan la cabeza, y si lo hago bien, se convierte en dinero. A los 46 años decidí que quería cambiar de vida y hubiera podido ser demasiado tarde. Entonces salté inmediatamente en esta vida nueva sin ningún problema y con mucha curiosidad de aprender todo lo que se estaba estaba atrás del mundo del ser, por ejemplo, un personaje público.

—Ahora, a los 54, pareces estar en el mejor momento de tu vida.

—Lo estoy. Gracias a Dios, gracias a mi futura esposa. Gracias a mi hija. Estoy en un momento donde puedo decir a mí mismo que soy un hombre redondo.

—¿Qué te hizo darte cuenta que Sharon era la mujer de tu vida?

—Me di cuenta porque lo que ella me dio, a diferencia de todo lo que me pasó en el pasado, fue una serenidad y una paz interior que nunca en mi vida tuve. Sharon es una mujer de 27 años, cuando la conocí tenía 23 y una sabiduría, una educación y valores tan profundos que me enseñó muchas cosas. Yo aprendí de ella a ser un hombre mejor, y en este momento decidí que era el momento para hacer un proyecto con otra persona a mi lado.

Gianluca y Sharon en un pasaje del documental (Prime Video)

—¿Dónde será la boda?

—No lo voy a decir ahora porque quiero sorprender a Sharon. Porque todo lo esperan, incluida ella. ¿Sabes? Soy un hombre muy antiguo, yo quiero ir a donde su padre, pedirle la mano de su hija y hacerlo como las tradiciones que e un hombre de mi edad y de mi educación necesita hacer.

—Has llegado más lejos que tu padre y otros de la familia antes que tú.

—He logrado muchas cosas que mi familia no logró. Puede ser también que ellos no quisieran llegar a este nivel, no lo sé. Soñé mucho con el futuro de mi vida y, como lo digo en el documental cuando hablo de mi padre, puedo decir que mi vida sobrepasó lo que esperaba de mí mismo y de mis mejores sueños.

