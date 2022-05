Leo Alturria, el ex de Lizy Tagliani, de novio con Fabu Pop, una estrella paraguaya

El cordobés se mostró muy cerca de Fabu, actriz e influencer paraguaya, con selfies y videos de una cena romántica

A fines de enero Lizy Tagliani confirmó su separación de Leo Alturria, luego de tres años y medio de relación. Por estos días cada uno emprende caminos separados en el amor, y al parecer ambos dieron vuelta la página. La conductora oficializó su noviazgo con el mendocino Sebastián Nebot, a quien conoce desde hace varios años y desde que se reencontraron avanzaron a paso firme. El exrugbier también está envuelto en rumores de romance desde que se muestra muy cerca de una influencer paraguaya, con selfies y videos de cenas a la luz de las velas.

El martes Luli Fernández contó en Socios del Espectáculo que Alturria compartió una cena romántica con Fabu Pop, quien se define en su perfil de Instagram como cantante y actriz, donde supera los 25.000 seguidores. “Vi unas historias donde aparece compartiendo una comida de a dos con color de romanticismo; ella es hermosa. Es una estrella en Paraguay, protagonista de varios espectáculos teatrales”, aseguró la panelista.

También contó el especial motivo por el que vino a la Argentina: “Está haciendo unos trámites en la Embajada de Tailandia porque es la primera persona trans de Paraguay que va a ir a competir en un concurso de belleza representando a su país”. En este sentido, en uno de sus posteos sobre la competencia Miss International Queen Paraguay 2022, la influencer explicó que viajará el 10 de junio y estará durante los siguientes catorce días en el país de Asia en busca de la corona internacional.

Leo Alturria y Fabu Pop tras su cena romántica

Además Fabu compartió un video donde se ve Alturria tocando el piano mientras interpretaban algunos hits de Coldplay. “Leo le mandaba muchos fueguitos y le reaccionaba mucho a las historias de Instagram. Ella no le daba mucha bola, pero como sabía que venía a Buenos Aires ella le puso un corazoncito”, explicó Fernández sobre los gestos virtuales que dieron inicio al flechazo. ”El asunto es que él, ni lento ni perezoso, la invitó a salir y fueron a cenar; ella me lo definió como una ‘persona mágica’”, agregó.

Al ver las pruebas del incipiente noviazgo, Rodrigo Lussich opinó sin filtro sobre las publicaciones: “Él se la enrostra a Lizy. Lizy, vos sos la figura, la estrella. Seguí con Sebas que eso parece estable, y esto parece algo de segundos y minutos”. Cabe agregar que días atrás Alturria desmintió los rumores en torno a su último encuentro con Tagliani: “Se dijo que nos cruzamos en un boliche, que hubo quilombo, pero nada de eso fue cierto. Se dijo que la había agarrado del brazo, que la había zamarreado y que le había hecho un planteo como diciendo ´¿tan rápido me cambiaste?´; y no fue así”.

“Nunca le cuestioné que se haya puesto de novia, ni que fuera tan de golpe. Porque un poco me sorprendió que se enamorara tan rápido de otro chico. Pero si a ella le hace bien eso, me parece perfecto. Yo la quiero ver feliz”, deslizó. También habló sobre la relación de su ex a distancia: “No sé cómo va a hacer con el tema de la convivencia porque creo que el chico es de Mendoza. Ella vive acá y tiene su trabajo acá. No creo en los amores a la distancia”.

Acto seguido, y ante la consulta de la cronista sobre si extrañaba a la conductora, asumió: “Siempre la extraño porque fueron años de noviazgo, que la pasamos re bien y uno no se olvida de una persona porque sí”. Sin embargo, cerró: “No me arrepiento de haberme separado porque era una relación que no iba a avanzar”. Luego, en el ciclo de El Trece fueron a buscar la respuesta de la humorista, quien contestó de forma contundente. “No opino de Leo. Como dice Nicole (Neumann), ese tema caducó”.

