Dani La Chepi reveló si se reconciliaría con su ex, Javier Cordone

La influencer fue invitada al ciclo de Flor Peña

En marzo pasado, Dani La Chepi anunció su separación de Javier Cordone en las redes sociales, luego de que se filtraran los rumores. En una entrevista con Florencia Peña en La Pu*a Ama, la influencer habló a corazón abierto de su vida sentimental.

“Te pasan muchas cosas, sos como yo. Tenes una vida como Ana de las Praderas… a veces para reír y a veces para llorar. Te separaste: ¿estás bien?”, le preguntó la conductora del programa de América. “Estoy ahí, la estoy llevando en soledad”, le contestó la invitada, un poco triste.

“¿Sos de necesitar el compañero?”, le consultó la actriz. “Uno extraña eso. El compañerismo, el tener el abracito”, respondió la exparticipante de reality Masterchef Celebrity. Cuando Peña le preguntó sobre la posibilidad de reconciliarse, Dani respondió de manera contundente: “Por ahora no”.

Dani La Chepi y Javier Cordone

Por último, señaló: “Mi hija lo quiere mucho. Lo extraña. Le mandó un audio diciéndole que lo extraña. Él también, pero no. Yo le digo que los adultos somos medios tontos, que hay momentos que hay que superarlos y capaz que en otro momento será. Igual ama que esté sola porque quiere que esté sola para ella”.

Cabe recordar que Dani y Javier se conocieron durante la pandemia y de la manera más casual, gracias a la curiosidad de su hija Isabella. “Él es chofer de camión de recolección de basura. Nos conocimos en la pandemia, por la ventana”, dijo en abril de 2020 durante su visita a Minuto para ganar. Un día le trajo de regalo un vino y quedaron en tomarlo juntos cuando terminara la cuarentena.

En el ciclo que conducía Marley por Telefe, Dani reveló la importancia de Isabella como celestina. “En realidad, ella se hizo amiga de él. Y, después, se ponía en la reja y me hacía (guiño de ojo). Cerraba la ventana y me decía: ‘Tenés que tener novio, mamá’. Porque me veía cómo estaba...Pero la verdad es que se quieren mucho y eso para mí es lo más importante”, dijo entonces La Chepi.

Pero con el paso de los meses, la relación se fue desgastando hasta que decidieron por un punto final al noviazgo. “Las razones, qué pasó, por qué, desde cuándo y demás me parece que son parte de la intimidad. Javier y yo estamos separados, pero yo estoy bien”, dijo por aquel entonces en un breve video que publicó en su cuenta de Instagram. Y para completar la publicación, escribió un mensaje de gratitud para sus seguidores. “Les quiero mucho, gracias por preocuparse”.

Luego, siguió recibiendo consultas, y al leer algunas opiniones sintió la necesidad de hacer una tajante aclaración. “Antes de empezar el día les quiero agradecer por los mensajes de amor y cariño que con tanto respeto me han mandado: ‘Espero que estés bien’; ‘Qué lástima’; ‘Me encantaba la pareja’; ‘Ojalá se arreglen’; que son los que tiene que haber”. Con seriedad y asombro, continuó: “Yo conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaban en un mensaje tras otro si seguía en pareja, me decían que me veían decaída, pachucha, y por eso lo conté”.

“Después aparecen las mujeres, las mujeres, a agredir”, enfatizó mirando fijo a la cámara de su celular. “Leí comentarios como, y la gran mayoría les digo, diciendo ‘Pobre pibe’, ‘Lo usó’”, agregó indignada mientras se tapaba el rostro con las manos. Y arremetió: “Si yo contara un montón de razones , que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes”





SEGUIR LEYENDO: