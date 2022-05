La Gata Fernández habló de la caída de Alejandra Pradón y se refirió a las versiones que lo relacionaban con el accidente

La Gata Fernández contó la verdad sobre el mito de Alejandra Pradón

Durante la madrugada del 15 de marzo del año 2004, Alejandra Pradón cayó del balcón de su departamento del séptimo piso del edificio ubicado en Mendoza al 1900 (barrio de Belgrano) luego de una discusión con su entonces novio Fabricio Lallana.

18 años después, Gastón la Gata Fernández fue a PH, Podemos Hablar (Telefe) y contó su verdad sobre un histórico mito de la farándula argentina: el que indica que la vedette se cayó de su balcón en medio de una fiesta sexual con varios futbolistas que en ese entonces formaban parte del plantel de River Plate.

“Fue hace mucho y yo era muy chico en ese momento. Obviamente no estaba y tampoco me enteré que dentro del plantel haya pasado algo”, indicó el exjugador millonario. “Lo raro es que, dentro de los nombres que había, no había mucha sintonía de amistad”, sostuvo Fernández. Y agregó: “Nada que ver”. De esta manera, el hoy representante de jugadores se desvinculó totalmente del hecho.

El día del accidente, Pradón tuvo la suerte de que las ramas del árbol que se elevaba hasta más allá del sexto piso del edificio, amortiguaron la caída y evitaron que fuera mortal. Alejandra sufrió varias fracturas y fue internada en la Clínica Suizo Argentina. Su novio fue demorado en la comisaría 33 y en un principio la causa fue caratulada como una presunta “tentativa de homicidio”.

Los investigadores dijeron que en el departamento no había desorden alguno que indicara una pelea previa, aunque algunos vecinos del barrio aseguraron que los peritos policiales habrían recogido, en la vereda del edificio, prendas de su novio que Pradón había arrojado a la calle.

Una semana después, la Justicia porteña realizó una reconstrucción de la caída con la presencia del novio de Pradón que permanecía detenido. Con el procedimiento, el juez intentó determinar si se trató de un accidente o de una agresión. Los investigadores lanzaron al vacío un muñeco con las mismas dimensiones y peso de la vedette.

Fabricio Lallana, ex novio de Alejandra Pradón, fue sobreseído, unos meses después, de la causa en la que estaba imputado por el presunto “intento de homicidio” de su pareja. La jueza consideró que no tuvo responsabilidad en la caída y que el accidente pudo haber sido causado por una pérdida del equilibrio o una alteración de la posición de la maceta sobre la cual estaba subida, por un resbalón o un vahído.

Sin embargo, Alejandra Pradón en diferentes entrevistas asegura que Lallana fue el responsable de su accidente. “Estaba discutiendo en el balcón con mi pareja porque no trabajaba. Me volvía loca de celos porque yo hacía teatro con chicos musculosos. En vez de ayudarme actuaba como un nene y me hacía la vida imposible. Yo quería ayudarlo”, declaró.

La artista, por su parte, también aprovechó para desmentir que se encontraba “de fiesta” con el plantel de River Plate: “Eso es mentira, mis vecinos me aman y están indignadísimos con ese rumor. Me quisieron ensuciar”.

Pradón aseguró que llegó desangrada a la guardia por culpa de Fabricio, su pareja de aquel entonces. Según relató, la perjudicó subiéndola en el ascensor parada: “Eso me rompió los vasos sanguíneos”.

Aunque parezca insólito, la exvedette se salvó gracias a su cola, ya que amortiguó la caída con sus 7 centímetros de músculo. “Si no hubiera tenido masa muscular me hubiera muerto”, aseguró tiempo atrás cuando charlo sobre el tema con Carolina Ardohain en Pampita Online.

