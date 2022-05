El Hotel de los Famosos: el profundo deseo que Sabrina Carballo quiere cumplir si gana 10 millones de pesos

El Hotel de los Famosos: los participantes contaron que harían con los 10 millones de pesos (Video: "El Hotel de los Famosos", El Trece)

“Sabri, ganás el Hotel de los Famosos y tenés 10 millones...”. José María Muscari partió de una premisa para hacerle la misma pregunta a todos los participantes del reality que conducen Carolina Pampita Ardohain y Leandro Chino Leunis todas las noches por la pantalla de El Trece. Es que quien lo gane se lleva de premio dicha suma de dinero. Y el director y productor teatral quiso saber qué haría cada uno de ellos.

Por un lado, Locho Loccisano -que entró al certamen en reemplazo de Rodrigo Noya- aseguró que compraría un departamento para la familia que sueña con formar en un futuro. Cuando llegó el turno de Sabrina Carballo, la actriz se llevó su mano a la pera como si estuviera pensando, pero no demoró mucho en decidir, como si ya lo tuviera definido con anterioridad. “Llevo a mis sobrinos a Disney y hago el proyecto que quiero: ser mamá”, respondió sin dar mayores precisiones sobre sus deseos de tener hijos.

Por su parte, se refirió al vínculo que tenía con el dinero en su infancia, cuando comenzó a trabajar como actriz de pequeña. “Cuando yo era más chica como que le tenía mucho respeto al dinero, porque conocí gente con mucho dinero que era pobre y que estaban solos”, aseguró la artista y recordó una frase que le dijo Maximiliano Chanchi Estévez cuando estuvieron juntos, hace 12 años, y con quien se reencontró en el certamen. Por caso, desde que comenzó el ciclo tuvieron varias charlas en las que pudieron hablar y sanar algunas cuestiones sobre su relación y también sobre su separación en medio de un escándalo.

“Chanchi una vez me dijo algo que me quedó grabado”, contó Sabrina y reveló la frase que el exfutbolista le dijo: “La plata no te hace malo, la plata te delata”. “Y él siempre me decía ‘no le tengas miedo al dinero porque si no nunca vas a tener nada’”, continuó la actriz y agregó que no se considera una persona con demasiada memoria pero que aquellas palabras no pudo olvidarlas jamás. “Y me quedó -resaltó- Mirá que no tengo memoria, pero esa frase me quedó y para mí es así. Porque viste que hay gente que tiene plata y no tiene nada”, aseguró, emocionada con sus ojos vidriosos, mientras su ex pareja la escuchaba atentamente.

Muscari siguió preguntándole al resto de los participantes sobre qué harían con 10 millones de pesos. Y Emily Lucius -la última en entrar al programa- respondió que organizaría un viaje para compartir con sus dos sobrinos, Bautista y Benjamín -hijos de Belu Lucius y el exrugbier Javier Ortega Desio-, también con su familia y su grupo de amigos.

“Yo me lo gasto en viajes”, afirmó Alex Caniggia, quien le había declarado su amor a Melody Luz y la llamó “la emperadora” comparándola con su popular apodo. “10 millones no te los gastás en un toque”, consideró Muscari, pero el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nanis retrucó: “Me lo gasto en un día”.

