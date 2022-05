Habló Agostina, amiga íntima de Felipe Pettinato: “Él no es monstruo, es una buena persona que está enferma”

“Él no es monstruo, es una buena persona que está enferma”

Felipe Pettinato se encuentra internado luego de haber inhalado humo por un incendio ocurrido en su departamento del edificio ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, a pocos metros de su intersección con la avenida Cabildo, en pleno corazón del barrio porteño de Belgrano. El joven fue trasladado al hospital Pirovano y ahora está en la clínica Zabaleta, recuperándose.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes policiales, el fuego se desató este lunes cerca de las 23.30 en el piso 22 de la construcción. Durante el incendio, Melchor Rodríguez, un médico neurólogo que era amigo del hijo de Roberto Pettinato falleció en el departamento y están investigando qué ocurrió.

En Intrusos, Flor de la V entrevistó a Agostina, amiga íntima del joven que se encuentra internado. “Estoy asombrada, estoy en contacto con Tamara que me informa como está Felipe”, dijo en el ciclo de entretenimientos que se emite por la pantalla de América. Además, señaló que él “siempre pedía ayuda, pero no hacía nada” por mejorar su problema con las adicciones.

Felipe Pettinato

Respecto al vínculo que tenía su amigo con Melchor, señaló: “Eran amigos, él no era su paciente. Melchor le conseguía pastillas psiquiátricas”. Luego, reveló que ellos solían juntarse para tomar pastillas. “Felipe contaba que los dos tenían problemas psiquiátricos, decía que eran pares, no decía que era neurólogo”, agregó la joven.

También aseguró que Tamara siempre “estaba al pie del cañón” para ayudar a su hermano y que era bastante común que él se sintiera deprimido, sobre todo cuando estaba solo. Y explicó que en varias oportunidades, hizo tratamientos para salir de sus adicciones, ya sea estando internado o con un acompañamiento terapéutico, pero por alguna razón abandonaba y volvía a recaer.

“Felipe no es una persona agresiva, es más bien aniñado”, manifestó Agostina durante la charla. También se refirió a la relación distante entre el joven y su padre, Roberto Pettinato: “Mejoró la relación cuando empezó a hacer radio con él, iban a cenar juntos. Él me dijo: ‘Me volvió la vida por la radio’”. Luego, se refirió al vínculo con Sofía Colosante, la madre de su hija, Juana Michela: “Con ella está todo bien, le da la nena y él se la lleva a lo de Tamara. No hubo problema”.

Tamara y Felipe Pettinato

Cuando le preguntaron qué habría pasado en la noche de ese trágico lunes, la joven respondió: “Quizás se tomaron algunas pastillas. Felipe me dijo que se tomaba hasta 15 pastillas de un remedio para dormir. Para mí (Melchor) quedó inconsciente y pasó lo que pasó”.

Luego opinó que su amigo es “una persona psiquiátrica que tendría que estar internado”. Pero aclaró que Felipe no quería estar separado mucho tiempo de la hija y destacó que siempre fue muy buen padre, más allá de sus problemas de salud.

“La última vez vino a casa con un ayudante terapéutico, Felipe acompañado es otra persona. No sé porque cortaban el tratamiento médico, a nivel económico lo apoya la familia. Felipe no es monstruo, es una buena persona solamente que está enferma, tiene un corazón enorme”, finalizó Agostina.

SEGUIR LEYENDO: