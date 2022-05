“Juego de Imperios, Malvinas 1982: colonizados por la dictadura”, el documental argentino premiado en el Festival de Nueva York

Fragmento del documental de radio Nacional premiado en Nueva York

En medio de la pandemia, cuando el mundo parecía detenido, muchas personas decidieron que no detendría su vida y siguieron generando ideas. En ese grupo estaba Liliana Manna, reconocida productora radial que junto con Alejandro Stilman decidieron armar un documental por el Día de la Soberanía. El trabajo fue emitido por Radio Nacional y premiado en la última edición de New York Festivals Radio Awards

“Este premio refleja el profesionalismo y la calidad en la producción de contenidos de Radio Nacional. Competimos con gigantes de la radio mundial como la BBC inglesa, la CBS de Canadá, la Radio Pública de Irlanda, Radios de la India, de Vietnam. Las temáticas que elegimos son genuinamente argentinas y fortalecen el conocimiento de nuestro país en el mundo. La distinción confirma la excelencia de los creativos de la radio pública argentina y el compromiso como medio público que tenemos con nuestros oyentes”, afirma Alejandro Pont Lezica, director de Radio Nacional.

La producción galardonada contiene material inédito e histórico. Fue puesta al aire el 20 de noviembre de 2021 y se escuchó simultáneamente por las 49 filiales de la emisora a lo largo de todo el país. La fecha no fue elegida al azar. “Ya desde abril de 2021, junto a las autoridades de RTA (Radio y Televisión Argentina) con Rosario Lufrano al frente y con Alejandro Pont Lezica, empezamos a “calentar” el aire por los 40 años del desembarco argentino en Malvinas que se cumplieron este año, el 2 de abril. Nos preguntamos, ¿desde qué ángulo nuevo encarar el capítulo Malvinas? ¿Qué podríamos aportar? ¿Qué sonidos? ¿Qué voces? Propuse escribir un guion diferente que abriera la puerta a nuevas voces, a otros puntos de vista”, le cuenta Liliana Manna a Teleshow,

"No debemos perder de vista que un reconocimiento a nuestro documental Juegos de Imperios Malvinas 1982 colonizados por la dictadura difunde en otras latitudes el reclamo argentino por nuestra soberanía en las Islas además de mostrar un producto radial conmovedor que traspasa el idioma de origen", afirma Alejandro Pont Lezica, director de Radio Nacional

La productora cuenta que Juego de Imperios compitió en el rubro de Mejor Documental de contenido histórico. En esa categoría se presentaron 55 programas de todo el mundo. En la primera ronda de votación quedaron 20 finalistas y en la segunda se adjudicaron los trofeos. Compartieron el Oro con la Cadena CBC (de Canadá). Además fueron finalistas en dos categorías con el Documental: 2001: Un final anunciado (20 años de la caída de De La Rúa)

Liliana Manna recuerda que comenzaron a pensarlo en marzo de 2021 junto a Alejandro Stilman con quien compartieron el guion, que fue locutado por Quique Pesoa. “Un documental obliga a sus autores a revisar mucha data bibliográfica y, sobre todo, a buscar audios en los archivos que puedan testimoniar tal o cual episodio que se incluya en el guión. El texto va hilvanando la historia para poner en contexto el testimonio que le sigue. También juega un rol clave la musicalización para completar el clima que provoca el audio”, asegura.

En ese sentido, explico que “es habitual que, cuando digo que ganamos un premio por un documental, venga la pregunta de siempre: `¿Dónde lo puedo ver?`. Y ahí llega la explicación obligada. Por eso siempre encaro estos trabajos con el objetivo de crear imágenes en radio. Entran a jugar los climas que se puedan lograr con todos los recursos sonoros que tengo a disposición. En este ítem el rol del editor de sonido y musicalizador, es fundamental. En esta oportunidad estuvo a cargo de Fabián Panizzi, técnico operador de Radio Nacional”.

El documental cuenta con la voz de Quique Pesoa, guión de Alejandro Stilman y Liliana Manna (también a cargo de la producción general) y edición y musicalización de Fabián Panizzi.

—En tiempos pandémicos, ¿cómo fue la producción?

—Con Fabián trabajamos desde nuestras casas. Una vez terminado el guion se lo enviábamos al editor y luego, los audios. Habré escuchado cerca de 500 audios sobre Malvinas y solo para este documental usamos 100. A esos audios hay que escucharlos y remasterizarlos para que el oyente no encuentre diferencias de volúmenes o de calidad sonora. Realizarlo en pandemia fue una tarea titánica. Algunos de los testimonios los grabé por Whatsapp: hacía la pregunta y el entrevistado respondía. Escuchaba la respuesta por si ameritaba una repregunta y así seguíamos. Toda esa grabación había que pasarla al Sound Forge donde editaba las respuestas y así se las enviaba al operador quien ecualizaba si correspondía. Fue un trabajo titánico. Pero cuando se trabaja con pasión… todo es más fácil.

Liliana Manna estuvo a cargo de la producción general del trabajo premiado

—La premiación fue atípica ¿cómo fue recibir un galardón por zoom?

—Por las restricciones que aún rigen por la pandemia del Covid, la ceremonia no era presencial. El 26 de abril de 2022 las autoridades del NYF subieron la edición, en dos videos de casi dos horas de duración cada uno, de los casi 300 premios entregados. Para lograr esto, nos comunicaron unos días antes que habíamos ganado y debimos grabar un mensaje de agradecimiento. En esta oportunidad fue Rosario Lufrano quien agradeció la distinción para Radio Nacional. Lo hizo en nuestro idioma con subtítulos en inglés. Confieso que las ceremonias presenciales son mucho más llevaderas. Asistí en más de 12 oportunidades a la entrega en New York, una verdadera fiesta de la radio donde nos vemos las caras con colegas de todo el mundo e intercambiamos puntos de vista sobre nuestros trabajos. El streaming suele ser tedioso pero el de esta ceremonia estuvo tan bien editado que vale la pena verlo.

En el edificio de Maipú 555 funcionan los estudios y las oficinas de producción y administración de Radio Nacional Buenos Aires, Nacional Folklórica, Nacional Rock, Nacional Clásica y Radiodifusión Argentina al Exterior,

—¿Qué posibilidades abre este premio?

Abre la posibilidad de mantener contacto con colegas de otras emisoras. En mi caso suelo intercambiar información con la productora general de la Radio Pública de Suecia: todos los años se presenta con programas muy originales. También sirvió para que me convocaran para ser parte del Jurado de este premio. Escuchar programas en distintos idiomas, pero con la traducción requerida al inglés, es apasionante. Siempre recibir un premio es una caricia para el alma. Desgraciadamente en nuestro país no se valoriza el Documental de Radio. Ni siquiera lo tienen en cuenta para los Martín Fierro.

—A una edad que mucha gente se jubila, elegís seguir trabajando y en lo público. ¿Por qué?

—Mi realidad es que ya estoy jubilada, pero con un pequeño detalle: legalmente no se puede cobrar la jubilación si uno trabaja en una empresa del Estado. Es decir que cobro mi sueldo, pero mi jubilación sigue en suspenso. Tardé mucho en hacer los trámites jubilatorios. Mientras todo mi entorno lo hacía yo me negaba. Siempre respondí lo mismo: “Seguiré laburando hasta que la neurona me siga funcionando”. ¿Por qué seguir trabajando? Porque es lo que amo y lo que me hace feliz después de mis dos hijas y cuatro nietos. No sé como “autoproducirme”. Mis hijas me piden que trabaje menos, que busque nuevas alternativas a través de internet y demás. Pero no sé por dónde empezar. Así que, aquí estoy. Desde hace 48 años.

El documental "Juego de Imperios. Malvinas 1982, colonizados por la dictadura" realizado por Radio Nacional, y la miniserie "FIFA Gate, por el bien del fútbol", los cortos animados "Espíritu Pionero" y el programa "Diego Maradona, Nacido para Molestar" estrenados por la TV Pública, fueron galardonados en las galas virtuales del New York Festivals dedicadas a la radio y la televisión.

—¿De dónde sacás la energía para seguir?

—La garra siempre la tuve. Toda mi vida fui curiosa, preguntona, autoexigente hasta el agotamiento, y creo que el haber visto en mi infancia -transcurrida en Tandil- a Mónica Mihanovich, Andrés Percivalle y a Roberto Maidana en la conducción de Telenoche, en la pantalla en blanco y negro, fue el espejo periodístico en el que me quería reflejar. En 1970 empezó mi camino en Buenos Aires estudiando Periodismo primero (en el Grafotécnico) y Locución (en ISER). Comencé a trabajar en la Nochebuena del año 1974 con una suplencia como redactora-locutora en el Servicio Informativo de LR3 Radio Belgrano. Y no paré.

—¿En qué proyecto estás trabajando?

—En un especial sobre suicidio adolescente y en los 40 años de Democracia que se cumplirán en 2023. Un trabajo que me llevará todo el año.

