El curioso pijama que usó Lali Espósito minutos antes de los Martín Fierro 2022

El curioso pijama de Lali Esposito antes de cambiarse para la gala de los Martin Fierro (Video: Telefe)

Sin dudas, una de las personalidades más esperadas de los Martín Fierro 2022 es Lali Espósito. Recién llegada de España -a donde estuvo rodando la serie Sky Rojo y además ofició como conductora de los Premios Platino -, la cantante es una de las nominadas de la gran gala por su rol como jurado en La Voz Argentina. Y, como estrella de Telefe, es también una de las privilegiadas que obtuvo una habitación en Hilton de Puerto Madero para poder prepararse y lookearse para la ocasión. Pero no lo hizo sola, sino con el que será el gran anfitrión de la gala: Marley.

Lizy Tagliani fue la encargada de ir recorriendo los pasillos del hotel, adonde se cambiaban las estrellas del espectáculo. Y cuando fue a tocar la puerta del cuarto que el conductor y la cantante compartían, se llevó una gran sorpresa. El primero en salir fue el conductor, que se mostró ansioso y feliz. Sin embargo, pícara, la humorista hizo un comentario sobre la ex Casi Ángeles, que todavía no había aparecido en escena: ”Para mí la que hay que sacar es a Lali. Ya cansó, la gente está aburrida, no la soporta. Es una pibita que no tiene futuro para mí, no va a llegar a ningún lado”, bromeó. “Pero Lali es una estrella”, respondió el ex Por el mundo. “No es una estrella, ella hace marketing, inventa, le paga a las revistas”, insistió Lizy.

En ese momento, apareció Espósito. “Perdón, ¿qué pasa?”, indagó Lali. “¡Lali!”, gritó eufórica la ex Trato Hecho. “¡Ay, estoy feliz! No sabés lo que acabo de decir. Le digo ´si no está Lali, no miro La Voz´”, bromeó Lizy. “Escuché otra cosa ¿O escucho mal?”, replicó la artista. “Las cantantes siempre escuchan mal porque siempre están con ese cosito ahí”, dijo en referencia al micrófono que usan en sus oídos.

Pero lo cierto es que lo que más llamó la atención fue el look de Lali, a solo minutos de salir al salón en el que se iba a realizar la entrega. “Está en pijama todavía, nos estamos por cambiar, yo todavía no me cambié tampoco”, expresó Marley. “No te cag...a trompadas porque ya me estoy arreglando como una lady”, le lanzó la cantante a Tagliani. Es que la intérprete de “Disciplina” estaba usando un curioso conjunto rosa, pero con un toque glamoroso: mangas llenas de plumas.

Lali Espósito recibió en pijama a Lazy Tagliani

Luego de hacer también algunos chistes sobre el look del conductor, ambos mostraron la enorme habitación en la que se estaban preparando. “Nos vamos a casar y tenemos esta mansión ¿Quieren conocerla?”, dijo Lali en chiste. “Yo pedí un ´champú´ que no llegó todavía”, comentó risueña.

La edición número 50 de los galardones que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) contará con la presencia de unos 700 invitados, y es transmitida por Telefe desde las 21.30. Habrá una distinción para Susana Giménez -pese a no estar incluida en la categoría mejor conductora- por su trayectoria. Y además un homenaje a Diego Armando Maradona, que se realizará por un expreso pedido de Luis Ventura, presidente de la entidad. El astro, quien supo conducir La Noche del 10 en El Trece, allá por 2005, murió el 25 de noviembre de 2020.

Masterchef Celebrity, La Voz Argentina, ambos de Telefe, y La 1-5/18, la ficción de El Trece, aparecen como firmes postulantes al Oro. Y mejor jurado de televisión debuta como terna en esta edición.

SEGUIR LEYENDO: