Reggaetón, baile y una dedicatoria muy especial: Wanda Nara y Mauro Icardi en el show de Nicky Jam

La pareja fue a ver el show del cantante y bailaron al ritmo de los hits urbanos, con sugestivas letras sobre el amor

El sábado por la noche Nicky Jam se presentó en el Zénith de Paris, y Wanda Nara asistió al estadio de la capital francesa, acompañada de Mauro Icardi y algunos amigos. La empresaria grabó varios momentos del concierto, donde se la vio disfrutando de cada uno de los hits del cantante. Entre el baile y los coros, eligió algunas de las canciones más románticas para compartir con sus seguidores. Abrazada al delantero del PSG, entonaron juntos sus temas preferidos y sellaron el gran día con una foto junto al artista.

Desde el palco, Kennys Palacios, su amigo y estilista, filmó el detrás de escena. En uno de los videos que subió a su cuenta Wanda bailó al ritmo de “Ay, vamos”, la colabroación del intérprete con J Balvin, que expresa en el estribillo: “Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos”. Luego filmó a la pareja mientras entonaban un fragmento de otro significativo hit, “Cásate conmigo”, versión que el cantante interpreta con Silvestre Dangond.

“El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma... Por amor se perdona, si es por esa persona, no hay errores que valgan”, cantaron a viva voz a la par de Nicky. Algunos de sus seguidores deslizaron las coincidencias de las letras que eligieron con su presente, en referencia a la profunda crisis que atravesaron cuando el delantero del PSG asumió haber estado con La China Suárez en París mientras su esposa estaba de viaje con su hermana por compromisos laborales. Los rastros del escandaloso triángulo amoroso que en las redes bautizaron como Wandagate, todavía siguen presentes cada vez que la pareja publica alguna de sus salidas nocturnas.

Concierto en pareja: Wanda Nara y Mauro Icardi fueron a ver el show de Nicky Jam en París

“Contigo soy más fuerte, porque a tu lado yo me aprendí a levantar. Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte...”, se escuchaba de fondo mientras enfocaban al matirmonio. Además los acompañaron Natacha Eguía, quien está casada con el deportista Juan Imhoff, y Sol Estevanez. “Qué noche”, tituló Wanda en su cuenta de Instagram en la publicación que roza los 200.000 likes.

Cabe recordar que en una entrevista con Teleshow, Nick Rivera Caminero -tal es el nombre del cantante nacido en Estados Unidos- reflexionó sobre el género musical que produce y los cambios que ocurrieron en los últimos años. “Uno no puede estancarse en un estilo de música, uno tiene que hacer canciones que sean agradables para los oídos de la gente”, aseguró. “A mí me encanta el reggaetón y siempre voy a empujar por el reggaetón. Yo soy arquitecto de esta música, vengo de la vieja guardia”, agregó.

“Yo digo que música es música, vamos a hacer música, no nos estanquemos, no nos encasillemos en que lo que es pop y lo que es reggaetón, lo que es comercial, lo que no es comercial. Queremos la esencia del reggaetón y que la gente baile y no se vaya la esencia. Pero no podemos encasillarnos en un estilo como tal, un artista tiene que hacer todo. Hay que sacar música que erice la piel, que le guste a la gente sin importar el estilo, yendo simplemente para dónde me lleve la energía de la pista, del instrumental”, aseguró, entusiasmado por la recepción del público a cada uno de sus lanzamientos.

