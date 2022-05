El insólito comentario que recibió Florencia Peña sobre su programa en la puerta del jardín de infantes

La conductora reveló el diálogo que mantuvo en la puerta del jardín de infantes de Felipe, y opinó al respecto

El jueves por la noche Florencia Peña abrió su flamante programa, La Pu*@ Ama, con una anécdota sobre su día. Después de responder a las críticas que recibió en las redes sociales por el late night show que arribó a la pantalla de América, la conductora contó que tuvo una insólita charla con el padre de uno de los compañeros de Felipe, su hijo menor. Entre la indignación y el humor, repasó el desopilante diálogo que mantuvieron mientras esperaba al pequeño de 3 años en la puerta del jardín de infantes.

“Seguimos haciendo una encuesta porque un día nos vamos a morir de literalidad. Vuelvo a aclarar que no cambiamos el nombre del programa, nos seguimos llamando La Puta Ama, pero se ve que hay gente que le cuesta decirlo, entonces propusimos como variante ‘La Pura Ama’, para los más puritanos”, dijo ni bien comenzó el ciclo. Luego de mostrar los resultados que arrojaba la votación en su cuenta de Twitter, donde los adeptos al nombre original iban ganando con amplia diferencia, se detuvo en un episodio que vivió al mediodía.

“No saben lo que me pasó hoy. Resulta que fui a buscar a los chicos a la escuela, porque soy una madre muy presente. Tengo tres nenes: Toto, Juan y Felipe. Fui puntualmente a retirar al más chiquito a la escuela”, relató. Y agregó con ironía: “Estoy parada ahí, diez madres, un padre: saquen ustedes sus propias conclusiones. Mujeres, mujeres, mujeres… y un varón. Bueno, ese varón que había se me acerca y digo por dentro: ‘Otro más que me va a venir a decir algo’, pero se acerca y me dice: ‘Hola, que tal’”.

La conductora reveló la charla que mantuvo con un padre en el jardín de Felipe

“Y lo que me dice después, es el típico no aclares que oscurece: ‘A mí, el programa me encantó, me hacés reír un montón’, como diciendo a mí sí me gustó, a todo el resto no”, bromeó. “Después encima me dice: ‘Y eso que a mí las mujeres no me hacen reír eh...’”. Indignada, le respondió frente a las cámaras: “¡Paraaaa! ¿Qué es esa afirmación de a mi las mujeres no me hacen reír? Como si fuera una máxima universal, esa cosa de las mujeres en el humor”.

“En serio, pasa en los grupos que dicen: ‘Traela a fulana porque nos hace falta una mirada femenina...’, no entiendo, chicos, yo no veo de cerca, no veo de lejos, ¿y voy a tener una mirada femenina?”, cuestionó. “No es así, porque sino también está esa cosa del humor que dicen que si es graciosa no co… No quiero decirlo fuerte porque sino se ponen mal, pero ustedes saben, y es horrible cuando dicen: ‘Si es graciosa no debe de ser muy co…'“.

“Y yo les quiero decir algo: yo soy muy graciosa y no paro de co… . Me levanto a la mañana y soy muy graciosa. No, de verdad, terminamos con esto, no tiene nada que ver ser graciosa con lo que haga en la cama. Vos podés no ser nada graciosa y tampoco... porque te pasa o no te pasa, y yo disfruto la vida”, cerró. Minutos después entrevistó a su futuro marido, Ramiro Ponce de León, y confirmaron la fecha de su boda: “Nos casamos el 19 de noviembre en Salta, en Cafayate, y después el viernes 25 de la semana siguiente hacemos la fiesta más grande acá en Buenos Aires”.

