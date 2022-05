Los curiosos regalos de cumpleaños que recibió Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos

Sabrina Carballo cumplió años justo en el medio del período de aislamiento en el reality El Hotel de los Famosos. Allí, la ex Amigovios recibió sus 40 luego de dos meses de encierro, lejos de su familia y amigos, pero para evitar que se ponga triste, sus compañeros en el programa conducido por Pampita y el Chino Leunis, le prepararon una sorpresa.

“Son las doce, es el cumple de Sabri, así que tenemos una mini sorpresita para que se ponga contenta”, celebró Melody Luz quien pasa sus días en el programa de novia con Alex Caniggia. Maximiliano Estévez, ex Racing Campeón 2001, quien fuera hace doce años pareja de la actriz, agregó: “La quiero mucho y preparar una sorpresa es lo mínimo que se merece”.

En complicidad con la producción, la llevó a una habitación en donde sonó la canción Hasta que me olvides, de Luis Miguel, y le obsequió algunos humildes regalos que pudo ir recolectando por el hotel, en el que está semana es el gerente de turno. “Estamos en un hotel, así que voy a ir juntando algunas cositas que recolecté por ahí”, avisó.

Un potecito de miel, un jaboncito con el logo del hotel, un chocolate y un chicle fueron los regalos para la actriz. “El chicle por si besás”, dijo Estévez con picardía. “Capaz encontrás a alguien hoy”, añadió cómplice. Visiblemente emocionada, Sabrina abrazó a su exnovio y agradeció por el gesto. “Ah, no puedo creer esto. Me muero, sos muy romántico”, dijo ella.

Hace unas semanas, se celebró el casamiento de Chanchi Estevez y Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos

“Es buenísimo, un potecito de miel se cotiza muy bien acá. Un jaboncito, ojo con el logo del hotel. Y un chicle por si quiere besar, qué se yo, capaz se consigue a alguien”, aclaró el participante ya hablándole a la cámara. Beso, abrazo interminable y un guiño de la producción, que apagó la luz. “Se ve que los chicos quieren que pase algo”, dijo ella divertida.

El resultado de la sorpresa, altamente positivo. El exjugador se mostró contento: “Creo que le gusta. Está muy emocionada, le puse una pequeña cartita así que un éxito total la sorpresa de cumpleaños”.

Después, fue el momento para que los otros jugadores se sumaran al festejo. “Cayó el grupo, me saludaron pero creo que vinieron solo a comer porque apenas me dieron un beso me preguntaron por la torta”, comentó Carballo. En un espacio ambientado especialmente para la ocasión, arrancó la fiesta con música y un jenga gigante. Los invitados le cantaron el feliz cumpleaños y después la abrazaron entonando una especie de himno de cancha que decía: “El que no quiere a Sabri, no quiere a su mamá”.

El formato se instaló en el prime time y, cada noche, logra generar repercusión con los cruces entre las figuras: amores, romances, peleas. En las últimas horas, se filtró la fecha de grabación de la gran final. La gala se filmará el 30 de mayo, según reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. No falta mucho entonces, ya que se graba con tres semanas de anticipación, para saber quién será el gran ganador de la competencia, que se llevará 10 millones de pesos.

