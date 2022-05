American Buffalo, la obra de Broadway producida por Diego Kolankowsky, recibió cuatro nominaciones a los premios Tony

El clásico de David Mamet en Broadway producida por el argentino Diego Kolankowsky, recibió cuatro nominaciones a los premios Tony

Se acerca la entrega de los Premios Tony, que tendrá lugar el 12 de junio en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York, y el productor argentino Diego Kolankoswky espera con ansias la ceremonia porque la obra American Buffalo recibió cuatro nominaciones. El clásico de David Mamet que cosecha un gran éxito en Broadway desde el estreno. Cabe resaltar que el proyecto se había mantenido en pausa por las restricciones en torno a la pandemia de coronavirus, y el debut se concretó 25 meses después de la fecha original. Los esfuerzos valieron la pena y la posibilidad de la victoria aumenta la expectiva.

La obra protagonizada por Lawrence Fishburne , Sam Rockwell y Darren Criss está ternada en las siguientes categorías: Mejor actor protagónico por Sam Rockwell; Mejor dirección de una obra por Neil Pepe; Mejor diseño escenográfico por Scott Pask; y Mejor revival de una obra. La producción fue denominada por la crítica como “el evento de Broadway de la temporada”, aclamada por el New York Times y definida como “una puesta explosiva y de pura dinamita” según el Washington Post, entre otros.

American Buffalo, la exitosa obra protagonizada por Lawrence Fishburne , Sam Rockwell y Darren Cris

Para Kolankowsky se trata de la cuarta nominación de su carrera. Ya cuenta con un premio Tony a mejor musical por Once on this island y American Buffalo se convierte en su primera participación en una obra de texto en la capital mundial del teatro. Productor de cine, teatro y televisión, Diego se lanzó hace ocho años a la aventura en la meca del teatro para incursionar en el género musical. Logró ser el primer argentino en convertirse en votante de los Pemios Tony. En este sentido, en una entrevista con Teleshow en septiembre último definió ese hecho como “un orgullo y un compromiso”.

“Después de haber recorrido un largo camino son mojones que uno va adquiriendo, y tiene que ver con el mérito. Y el mérito acarrea una responsabilidad. Para poder pertenecer, tuve que que realizar obras de determinado monto, haber ganado un Tony. Primero, para convertirme en productor general de Broadway; pertenecer a la Broadway League, después convertirme en full member”, aseguraba. Y explicó el detrás de escena del proceso: “Somos 702 Tony Voters y tiene una cualidad que me parece genial, que es que para votar en todas las categorías, tenés que haber asistido a la obra, y si no viste una obra quedás imposibilitado de participar en ninguna de esas categorías. Es un sistema que jerarquiza el mérito y eso a mí me encanta”.

Darren Criss y Diego Kolankowsky

Por aquel entonces permanecía el cierre de la industria teatreal por los casos de Covid-19, y reflexionaba: “La industria del entretenimiento sufrió en todo el mundo; ni con las guerras mundiales cerró Broadway, esta es la primera vez que algo detiene esa maquinaria magistral de talento excelso en la historia”. Además destacó la calidad de las puestas en escena y todos los requisitos que deben cumplir para llegar al público. “Hay 42 teatros, ni uno más ni uno menos. En cine, vos podes ver cine prestigioso de Francia, Argentina, de Estados Unidos. En cambio, el teatro más excelso del mundo, está solo en esas 42 salas”, sostuvo.

“Es como Harvard. Te puede gustar más o menos la obra, pero no hay dudas que está bien hecho. Son obras que tienen un costo promedio de 18 millones de dólares, industrias con 250 personas trabajando durante años para que sea exitoso económicamente”, sentenció. En cuanto a American Buffalo, podrá verse en Broadway hasta el 12 de julio.

