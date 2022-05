Dalila rompió el silencio luego de su escandaloso show: “Es verdad que tomé un par de copas”

Dalila rompió el silencio luego de su escandaloso show

A principios de abril, Dalila fue noticia por la viralización de un llamativo video de una de sus recientes presentaciones en Moreno. En dichas imágenes se puede ver que la popular artista de cumbia se comporta de manera inusual, con dificultades para cantar y mantenerse parada. Al verla inestable, unos custodios la rodearon para que no se cayera del escenario.

Este material generó preocupación de parte de sus cientos de seguidores. En las redes sociales, sus fanáticos expresaron una gran angustia por la salud de la cantante. Además se especuló que ella podría estar pasando por problemas de adicción, pero todavía se desconoce cuál es el motivo que provocó ese inusual comportamiento de La Reina de la Cumbia.

Poco más de un mes después de ese episodio, la propia Dalila dio su palabra al sentarse en el living de LAM (América) y fue tajante en sus definiciones. “Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne. Pero lo de la adicción ya me causó una gracia enorme.... No me gusta que metan a mis hijos en mis temas. Eso sí me jode, sinceramente. No me cabe ni ahí”, comenzó la cantante con su descargo.

“En 24 años de carrera nunca jamás fui tapa de revista. Ahora, por una cosa así, sí. Y encima diciendo que sufro de alcoholismo”, dijo Dalila

Y dio más detalles sobre esas imágenes que salieron a la luz. “Esa noche me había tomado un par de copas, sí es cierto. Que me había agachado a saludar a una chica y que la chica me tironeó y los de seguridad me sacaron, también es cierto. Ahora, de ahí a que los de seguridad se quedaron sosteniéndome para cantar, ya me parece que la exageraron un toquecito...”, definió rotunda Dalila.

A la vez, se quejó por el tratamiento mediático que tuvo el caso. “En 24 años de carrera nunca jamás fui tapa de revista. Ahora, por una cosa así, sí. Y encima diciendo que sufro de alcoholismo”, atacó Dalila.

“En la noche hay mucha droga, pero yo no la permito en mi ámbito de trabajo. Soy anti drogas”, se definió Dalila. Y se explayó: “Soy anti drogas porque he visto a gente que he apreciado, o amistades de mi ambiente, que han fallecido por el tema de la droga. Siempre le hinché mucho las pelotas a mis hijos: ‘Ojo a quién te acercar’. ‘El que te ofrece, no es tu amigo’. La persona que te ofrece es alguien que te quiere ver caer o hacer negocios”.

Además se encargó de remarcar: “El tema del alcohol no es un problema para mí... Sé perfectamente que no soy una persona que consumo alcohol ni siquiera todos los días. No tengo una adicción al alcohol”, dijo. Sin embargo, confesó: “La única adicción que tengo es mi pastilla cuando me voy a dormir”.

Dalila

“Las críticas por el video me dolieron. Me sentí decepcionada porque supuestamente son fans los que hablaron”, dijo Dalila. “Salir en una primera plana que dice que sufrís de alcoholismo y no me quiero hacer cargo, no está bueno. Sé que es parte de la exposición”, subrayó.

Dalila viene de una familia humilde y trabajó durante un tiempo como cajera en un supermercado hasta que un día la música le tocó la puerta. De ahí en adelante todo cambió y se convirtió en una de las artistas más populares y queridas en el ambiente de la cumbia. Pudo mejorar su situación económica, pero no fue fácil transitar ese camino, incluso sufrió violencia de género.

“Vengo de una familia humilde, mi vieja era cocinera, mi papá limpiaba toldos y vidrios, hacía la limpieza en los locales en Rosario. Éramos siete hermanos, o sea que éramos muchos. Y bueno, obviamente con el sueldito de ellos nos teníamos que arreglar. No teníamos gas natural, no existía en esa casa, que era una casa antigua”, contó en una entrevista íntima con Teleshow.

SEGUIR LEYENDO: