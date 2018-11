— Sí, tampoco a él le fue muy bien. Por ejemplo uno arrancó a los gritos. No sé cómo es el tema éste porque no lo permito. Uno arrancó gritándome por cualquier cosa. La segunda fue encontrarlo revisando mi teléfono, encima se lo dejé al lado, y me preguntó, por un boludo que me invitó a cenar, dije: "¿Vos viste qué le contesté?" Dice: "Pero vos por qué no me dijiste que te invitó a cenar". Esas discusiones pelotudas. Vos estás buscando discutir, o sea vos buscas discutir. Y yo si realmente tuviera algo que esconder, ¿te hubiese dejado el teléfono en la mesita de luz, sin contraseña? No seas tan iluso. O sos muy boludo, muy iluso, o estás buscando excusas y no tenés huevos para hablar. Cuestión que terminamos discutiendo, me dio el teléfono contra la pared, me lo rompió todo (risas). Y automáticamente mientras que él seguía, no quería que yo agarre el teléfono y le dio contra la pared. Cuando lo fui a agarrar, me lo sacó y se puso a pisarlo. Salí de la habitación del hotel y me fui a la mierda. Pedí en recepción que lo vayan a sacar. Yo te puedo querer un montón, de ahí en más que yo permita que vos me pegues no. No te quiero tanto como para permitir eso. No permito que otra persona me agreda. En realidad a nadie, no me gusta. Y menos la agresión física. Encima yo tampoco tengo un carácter… ya te dije, medio que terminaríamos mal. Entonces prefiero irme. En este caso me fui, avisé en recepción para que lo fueran a sacar. Obviamente lo sacaron. No lo volví a ver más. Y después alguna otra situación. Sí, hace muy poquito.