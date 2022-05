Mirtha Legrand habló de su regreso a la televisión: “Las negociaciones con El Trece están paralizadas”

Tras un prolongado tiempo alejada de la conducción de sus clásicos programas en El Trece para resguardar su salud a causa de la pandemia del coronavirus, Mirtha Legrand decretó que 2022 será el año para su regreso a la televisión. Sin embargo, su vuelta se encuentra demorada al no haber avances en las charlas entre Nacho Viale y el canal que dirige artísticamente Adrián Suar.

En un breve diálogo con Teleshow, Mirtha aseguró que “las negociaciones están paralizadas”. De hecho, la Chiqui espera que su nieto y productor de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand regrese el próximo lunes de Miami para determinar qué pasará con su futuro en la televisión.

“Me siento perfecta”, comentó a este medio la conductora que quiere volver lo antes posible a trabajar. Así lo viene manifestando hace tiempo en sus diferentes salidas nocturnas cuando se la vio acompañada de sus amigos, como ocurrió en los últimos días cuando estuvo presente en la reinauguración del teatro Regina. Durante la charla también contó que el lunes pasado recibió la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Me aplicaron la Pfizer en La Usina del Arte (La Boca)”, detalló.

Por caso, días atrás también dijo presente en un desfile de Claudio Cosano, a donde incluso brindó una conferencia de prensa, en la que sorprendió al revelar algunos de sus secretos para verse espléndida.

“Me siento muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa, que es grande, así que voy y vengo”, comenzó expresando. Y dio detalles que impactaron: “No saben la gimnasia que hago, soy una maravilla. Hago con pesas de dos kilos en cada tobillo. Las debería haber traído para que me vean. Acostada, por supuesto, y levanto las piernas. Tengo a mi kinesiólogo Guillermo, que hace ya tres años que me acompaña, así que estoy muy bien, estoy perfecta”.

El pasado domingo fue un día muy significativo para Mirtha Legrand. Es que se cumplieron dos años de la muerte de su hermana gemela, María Aurelia Paula Martínez Suárez, popularmente conocida como Goldy, quien fuera una de las personas más importantes para la diva de los almuerzos. Por eso es que decidió dedicarle unas emotivas palabras en sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores.

“Hoy hace 2 años que partió mi adorada Goldy. Mi mitad. Un ser único. Mi adorada hermana. Donde estés, ¡te extraño!”, escribió la Chiqui junto a una emotiva postal en blanco y negro, en la que se las ve muy jóvenes cuando comenzaron su carrera en los medios.

El año pasado, cuando se estaba por cumplir el primer aniversario del fallecimiento de su hermana, Mirtha había recordado el doloroso momento en el que le dieron la noticia. “Sé lo que es la vida pero no puedo olvidar a Marcela (Tinayre) en mi cuarto acompañada por Nacho y Juana (Viale) entrando y diciendo: ‘Mamá, se murió tía Goldy’. Creí morir”, había dicho en diálogo con Los ángeles de la mañana. “No hago mas que pensar en mi adorada Goldy. Estoy en un sector de mi casa donde ella se sentaba siempre. La estoy llorando y nunca la voy a olvidar”, había comentado, muy afligida.

En tanto, el último 20 de abril se cumplió un nuevo aniversario de la partida de su hijo Daniel, y la conductora, sus familiares y amigos aprovecharon la ocasión para recordarlo con mucho cariño a través de un mensaje emotivo que publicaron en un diario. “Al cumplirse 23 años de tu partida, tu madre Mirtha Legrand de Tinayre, tu hermana Marcela y tus sobrinos Nacho y Juana Viale y Rocco Gastaldi, tus sobrinos nietos Ámbar de Benedictis, Silvestre, Alí Valenzuela, tu amiga de toda la vida Amalia Idogaya y Elvira y Vicente te recuerdan con el mismo amor y cariño que el que nos diste en vida. Nunca te olvidaremos querido, queridísimo e inolvidable Dany. Rogamos una oración en su memoria”.

