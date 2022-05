La terrible caída de Robertito Funes Ugarte en pleno programa en vivo

Este miércoles en la emisión de ¿Quién sabe más de Argentina? (TV Pública) ocurrió un hecho insólito y accidentado que afectó directamente la humanidad del conductor, Roberto Funes Ugarte.

Mientras la locutora daba los puntos parciales de las duplas de participantes que estaban compitiendo en el ciclo, Robertito comenzó a desplegar su habitual histrionismo. Así, y mientras recibía la información del juego, decidió ponerse a bailar al ritmo de “El Farolito”, clásica canción de Los Piojos. De repente, Funes Ugarte hizo un paso hacia atrás y sus talones dieron contra un escalón de la escenografía.

¿Resultado del movimiento? Una estrepitosa caída de espaldas, a la vez en que Robertito pegó un sonoro grito de sorpresa. Luego de unos segundos de zozobra, la locutora se rió del conductor al ver que estaba bien. En ese momento, entró en escena un asistente del programa, quien lo ayudó a levantarse. “Estoy bien, estoy bien”, repetía Funes Ugarte. “¿Podés parar de caerte?”, le pidió la locutora, hecha una risa.

La caída de Robertito Funes Ugarte al aire

“Ay, Dios mío, se rompió un poquito la...”, dijo Robertito mientras señalaba a la escenografía con la que tropezó. Enseguida, se fijó en los monitores cómo había quedado tras el duro golpe y se acomodó su cabellera. “No me golpeée, ¿no? ¿Estoy peinado?”, le preguntaba a la producción. Una vez repuesto de la caída, el programa prosiguió con su habitual normalidad.

Semanas atrás, Robertito fue protagonista de otro insólito momento al aire de un programa. Fue en uno de los cortes del noticiero El diario de la tarde (A24) el cual comanda junto a Mariana Contartessi. Funes Ugarte revisó las cámaras de seguridad de su casa y se dio cuenta de que había cometido un descuido que podría haber terminado en incendio. Sincero con los espectadores, decidió aclarar el motivo de la preocupación que expresaba su rostro y llevó tranquilidad a su familia, que estaba tratando de comunicarse con él para avisarle de la emergencia que había surgido.

Robertito Funes Ugarte, en el suelo

“Esto es lo que pasa, esta es mi casa en este momento, gracias a Dios hay gente trabajando, todo lleno de humo”, expresó el conductor y mostró en primer plano una imagen de la transmisión en directo de una de las cámaras de su hogar. Allí se pudo ver el movimiento de varias personas corriendo algunos muebles, entrando y saliendo por una puerta trasera mientras ventilaban el ambiente.

“Yo dejé la hornalla prendida y acá tenemos cómo quedó, hasta mi mamá me llama, pobre. Quedate tranquila que ya se están ocupando”, expresó mirando a cámara. “No saben cómo estoy transpirando, yo estaba cocinando pollo para los perros y se quemó todo, pero por suerte había gente trabajando”, aclaró sobre lo que ocurrió. “Cómo son las cosas del destino, que por suerte me favoreció, porque hoy les iba a decir que no vengan”, reveló.

Luego apeló al humor y se apropió de la célebre frase del personaje de Luis Brandoni en la película Cien veces no debo: “Me llenaron la cocina de humo, pero de verdad”. Esta no es la primera vez que Funes Ugarte sorprende durante un segmento del programa fuera de los contenidos de actualidad. Dos semanas atrás mantuvo un inesperado cruce con Mica Viciconte, que comenzó en Twitter y terminó con un pedido de disculpas por parte del conductor.

