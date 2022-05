Flor de la V se emocionó al hablar sobre la maternidad: “El universo hizo que estas dos criaturas cayeran en mis manos”

La conductora de Intrusos se emocionó cuando recordó el momento en que nacieron Paul e Isabella

El martes por la tarde Flor de la V charló con Fede Bal, recién llegado de Brasil luego de dos cirugías por las las fracturas expuestas tras el accidente que tuvo mientras practicaba parapente. La conductora de Intrusos (América) se conmovió al escuchar el relato del actor, y la sensación de paz que lo invadió cuando vio que Carmen Barbieri lo esperaba en el hospital de Río de Janeiro. Movilizada por todo lo ocurrido, aprovechó para compartir una reflexión sobre la maternidad y expresó algunas palabras dedicadas especialmente a sus hijos, Paul e Isabella.

”Me pasó algo bastante particular mientras lo escuchaba a Federico, qué fuerte y qué emocionante, porque en esos momento donde te pasa una tragedia como esa, que te vuelve vulnerable, él imaginaba cuando se encontraba con su mamá, lo que habrá sido ese momento”, comentó en un principio. “Las madres tenemos un vínculo muy especial con nuestros hijos, y yo quiero aprovechar para contarles algo”, anunció mientras su mirada se tornaba brillosa.

“Cuando inicié el proyecto de la maternidad hace once años, yo de más chica no tenía esa cosa de instinto maternal, pero sí sentía que en el universo había una criatura para mí, que me estaba esperando, para que yo la críe, la abrace, que le cante canciones de cuna”, reveló sobre los sentimientos que la invadían cuando pensaba en formar una familia junto a su marido, Pablo Goycochea. “Después con el tiempo eran dos criaturas que me estaban esperando, que me eligieron a mí como mamá y la verdad cada día que pasa me doy cuenta que es así, y cómo el universo hizo que estas dos criaturas cayeran en mis manos”, agregó.

Flor de la V con sus hijos, Paul e Isabella

El 25 de agosto de 2011 llegaron al mundo Paul e Isabella y recordó la conexión especial que sintió cuando los tuvo en brazos por primera vez: “Es un vínculo que se armó, que es indescriptible con palabras, es sagrado, y todos los días desde ese entonces me fueron enseñando”. Cada vez más emocionada, reconoció que vivió “picos de felicidad” en ciertas situaciones que guarda con ternura en su corazón. “La primera vez que te miran a los ojos mientras les estás dando la mamadera, o a la primera vez que te dice mamá, o cuando caminan, o cuando escriben por primera vez su nombre...y muchos momentos más; la verdad que a mí con mis hijos particularmente me pasa constantentemente y me dan muchísima felicidad”, explicó.

Mirando atentantamente a cámara le habló directamente a los mellizos: “Quiero decirles que nada en la vida puede superar el amor que siento por ustedes y que todos los días agradezco que estén en mi vida porque la cambiaron para siempre”. Cabe recordar que a principios de marzo la conductora recibió la visita sorpresa de sus hijos en el programa en el día de su cumpleaños, y también su marido dijo presente.

Con toda la familia reunida, se mostró agradecida por su presente: “Nunca creí en la vida que me iba a pasar algo así. Siempre soñé con que me sucediera pero nunca creí que lo iba a poder cumplir”. Mientras se proyectaban de fonodo imágenes de su casamiento, destacó la longeva relación que construyó junto al odontólogo: “Son 26 años con un compañero maraviloso, que siempre me apuntaló y me demostró, que me hizo sentir confianza cuando no la sentía y cuando más la necesité”.

