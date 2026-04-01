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El emotivo gesto de Valentino López con Elle, la hija de Daniela Christiansson: “Nuestra pequeña reina”

Aunque separados por continentes, el hijo del exfutbolista celebró un nuevo año de vida de su hermana con publicaciones llenas de cariño en su día especial

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Valentino López, Elle y Maxi López
El tierno mensaje de Valentino López para el cumpleaños de Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Días atrás, Elle, la hija de Daniela Christiansson y Maxi López, celebró sus tres años de vida. Valentino López no estuvo en Suiza para el cumpleaños de su hermanita, pero el mensaje llegó igual, atravesando fronteras y pantallas: “Feliz cumpleaños a nuestra pequeña reina”, escribió el adolescente, dejando en claro que el rol de hermano mayor no entiende de distancias.

La frase apareció en redes sociales, acompañada de emojis y cariño explícito. La familia de Maxi López, dispersa entre continentes, encontró en ese gesto de Valentino la forma de celebrar los tres años de la hija mayor que el exfutbolista tuvo con Daniela Christiansson. En la imagen compartida por el joven se veía a la niña recostada sobre el piso, sonriendo a los pies de su hermano.

La pequeña, que sostenía una galletita en su mano izquierda, sonreía mientras lucía un jean oscuro una abrigada campera de tono rosado. Elle vive en Suiza junto a su madre y a su hermano Lando, mientras Maxi viaja entre Europa y Argentina, donde también residen sus tres hijos varones con Wanda Nara: Valentino, Benedicto y Constantino.

No es la primera vez que Valentino muestra su cariño por Elle. En enero de 2024, la primera imagen del encuentro entre hermanos fue compartida con afecto por Maxi en sus redes sociales, acompañada de la canción “Love is in the air”. En dicha publicación, el futbolista de las inferiores de River aparece sosteniendo a su hermana entre sus brazos, con la descripción “@official_valentino.lopez y la sister”, luego compartida la instantánea por el menor en sus respectivas redes.

El emotivo gesto de Valentino López con la hija de Daniela Christiansson
El emotivo gesto de Valentino López con la hija de Daniela Christiansson (Instagram)

Elle, la hija mayor de la pareja, suele aparecer en las publicaciones familiares en redes sociales. Durante su cumpleaños anterior, en 2025,Wanda Nara—ex pareja de Maxi López y madre de sus hijos varones— había felicitado públicamente a la niña con una foto en la que sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino posaban junto a Elle. Además, la mediática había agregado un mensaje donde expresaba el cariño y la ausencia sentida por parte de sus hermanos.

El cumpleaños de Elle representa un momento de unión para una familia que combina mudanzas recientes, diversas relaciones y proyectos laborales en marcha. Mientras la mudanza definitiva a Argentina avanza según los tiempos médicos requeridos, los preparativos y la adaptación de la nueva vivienda ya están en proceso, preparando el terreno para el próximo capítulo familiar.

La fiesta de la hija de Daniela Christiansson

El 28 de marzo, Daniela Christiansson compartió el detrás de escena del cumpleaños: compras, disfraces, arreglos y una expectativa que crecía en Instagram. Elle, vestida con alas de mariposa y accesorios rosas, recorría una tienda de decoración infantil, señalando objetos de fantasía para la fiesta.

El día señalado, la pequeña corrió de un extremo al otro del salón, disfrazada de princesa, rodeada de amigas y dulces de colores pastel. Había una torta decorada como unicornio, con el nombre de Elle y el número tres junto a un arcoíris. La mesa dulce sumaba galletitas en forma de nubes sonrientes, platos con dibujos de unicornios y vasos multicolores. “Elle tuvo mucha diversión hoy en su cumpleaños con sus amigas. No puedo esperar para mostrarles más”, escribió la modelo y madre de la niña, junto a una carita con ojos de corazón.

Daniela Christiansson compartió el detrás de escena del cumpleaños de su hija
Daniela Christiansson compartió el detrás de escena del cumpleaños de su hija (Instagram)

La ambientación temática se extendía a cada detalle. El festejo, pensado para princesas y hadas, marcó el tercer aniversario de Elle en Europa. En Argentina, sus hermanos varones siguieron la celebración a la distancia, atentos a las publicaciones y mensajes.

Maxi López fue uno de los grandes ausentes en la fiesta. El exfutbolista se encontraba en Argentina por compromisos laborales y, según explicó la familia, el hijo menor debía completar su esquema de vacunación antes de volar. El plan familiar contempla la mudanza definitiva a Argentina cuando la salud del niño lo permita. Maxi López ya inició la organización de los aspectos logísticos para la llegada de toda la familia.

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