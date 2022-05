Pablo Echarri salió a aclarar una supuesta frase suya en contra de Robert De Niro que fue tendencia

Pablo Echarri y Robert De Niro, enfrentados por un tweet falso

La llegada de Robert De Niro a Buenos Aires despertó todo tipo de pasiones en la última semana. Incluso, hasta se produjo un malentendido por unos supuestos dichos de Pablo Echarri, en el que desdeñaba la visita del actor de Hollywood para rodar en Argentina.

Un usuario de Twitter, de marcado corte anti K, escribió una frase que se la atribuyó a Echarri. “Pablo Echarri, íntimo: ‘Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo’”, decía el tuit del usuario bettercallshaw, en el que no linkeaba a ninguna noticia ni nada. Solo la polémica frase y una foto de la pareja de Nancy Duplaá

Al efectuar la publicación, que rápidamente alcanzó cientos de retweets y miles de comentarios, los dichos se volvieron tendencia y hubo usuarios que lo dieron por cierto. Además, aprovecharon la inclinación política de Echarri para criticarlo por demás. Para bajar un poco los humos, el mismísimo Pablo contestó a ese mensaje desde su cuenta de Twitter.

“Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo”, fue el contundente mensaje de Pablo Echarri para desactivar el conflicto. Asimismo, Raúl Rizzo, el otro aludido en el tweet de la fake news, también salió a aclarar que tampoco estaba en contra de Robert De Niro.

La respuesta de Pablo Echarri al falso tweet de la discordia (foto: Twitter)

Es que también se volvió viral una frase que se le atribuyó al experimentado actor. “Viene a sacarnos el pan de la boca a los actores argentinos porque representa la cara más cruel del neoliberalismo”, se publicó en algunos portales como si realmente lo hubiera manifestado Rizzo. “Nunca dije eso, De Niro es un gran actor y que venga a grabar acá es un orgullo. Inventar eso es de mala leche”, dijo Raúl Rizzo.

“Estoy sorprendido con esto. Si en alguna nota lo nombré a De Niro es porque es una figura que está en Argentina. Yo soy actor, soy un admirador de De Niro. Me parece un actor estupendo y me encanta que esté filmando acá. Es un orgullo. Y me encantaría participar de algo que haga él, con él. Lo sacan de la malicia que tienen, buscando el impacto no sé para qué”, conjeturó respecto a esa publicación falsa.

Robert De Niro en Buenos Aires

De 78 años, Robert De Niro llegó a la Argentina el sábado pasado en un vuelo privado para ser parte del rodaje de Nada, una serie protagonizada por Luis Brandoni y Guillermo Francella, y que está siendo dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. Una vez finalizada la grabación, este audiovisual se emitirá por la plataforma de streaming Star+. En su estadía en la Ciudad de Buenos Aires, la estrella estadounidense está siendo acompañada por su nueva novia, Tiffany Chen, una profesora de artes marciales con quien está en pareja desde agosto de 2021. Y también su hija menor Helen Grace -fruto de su relación anterior con Grace Hightower- es parte de la troupe que acompaña al célebre actor.

