La reacción de Robertito Funes Ugarte al ver humo en la cocina de su casa a través de las cámaras de seguridad

El periodista mostró las cámaras de seguridad de su casa en vivo y confesó que tuvo un descuido que por suerte no pasó a mayores

La tarde del martes tuvo un giro inesperado para Robertito Funes Ugarte, ya que en uno de los cortes del noticiero El diario de la tarde (A24) junto a Mariana Contartessi revisó las cámaras de seguridad de su casa y se dio cuenta de que había cometido un descuido que podría haber terminado en incendio. Sincero con los espectadores, decidió aclarar el motivo de la preocupación que expresaba su rostro y llevó tranquilidad a su familia, que estaba tratando de comunicarse con él para avisarle de la emergencia que había surgido.

“Esto es lo que pasa, esta es mi casa en este momento, gracias a Dios hay gente trabajando, todo lleno de humo”, expresó el conductor y mostró en primer plano una imagen de la transmisión en directo de una de las cámaras de su hogar. Allí se pudo ver el movimiento de varias personas corriendo algunos muebles, entrando y saliendo por una puerta trasera mientras ventilaban el ambiente.

“Yo dejé la hornalla prendida y acá tenemos cómo quedó, hasta mi mamá me llama, pobre. Quedate tranquila que ya se están ocupando”, expresó mirando a cámara. “No saben cómo estoy transpirando, yo estaba cocinando pollo para los perros y se quemó todo, pero por suerte había gente trabajando”, aclaró sobre lo que ocurrió. “Cómo son las cosas del destino, que por suerte me favoreció, porque hoy les iba a decir que no vengan”, reveló.

Robertito Funes Ugarte contó que dejó las hornallas prendidas en su casa: su reacción en vivo

Luego apeló al humor y se apropió de la célebre frase del personaje de Luis Brandoni en la película Cien veces no debo: “Me llenaron la cocina de humo, pero de verdad”. Esta no es la primera vez que Funes Ugarte sorprende durante un segmento del programa fuera de los contenidos de actualidad. Dos semanas atrás mantuvo un inesperado cruce con Mica Viciconte, que comenzó en Twitter y terminó con un pedido de disculpas por parte del conductor.

“Me parece que como periodista, informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma”, escribió la ex Combate en la red social del pajarito mientras se transmitía el ciclo ViajeChef por la pantalla de Telefe. Luego de que Paulo Kablan resultara eliminado se subió al taxi conducido por Robertito y elogió a su compañera por su constancia en cada uno de los desafíos culinarios.

Fue en ese trayecto que el conductor se equivocó varias veces al mencionar a la deportista y, según sentenció ella, no era la primera vez. “Se pronuncia VICICONTE (súper fácil) y no VICHICONTE, Roberto Funes Ugarte”, recalcó en mayúsuculas. Horas más tarde amplió los motivos de su enojo en Intrusos (América): “Hay mala leche y ni lo conozco y no comparto. Se burlaba haciendo notas desde un balcón y lo imitaba a Fabián. Hacerse el gracioso con algo a lo que yo no le di lugar me parece que no corresponde y más siendo compañeros de canal”, se despachó.

El tuit de Mica Viciconte dirigido a Roberto Funes Ugarte

La panelista Marcela Tauro opinó: “Es como decirle vicha, capaz le molesta por eso, además de que es amigo de Nicole Neumann”. La influencer incluso advirtió que si en algún momento llegara a quedar afuera de Masterchef Celebrity podría ser la primera vez que un ex participante no aceptara la entrevista con Funes Ugarte: “Si no me nombra como corresponde y no respeta mi apellido, lamentablemente no se va a concretar esa nota si llego a quedar eliminada, porque yo no le falté el respeto”.

En el noticiero de A24 Robertito rompió el silencio: “Divina mujer, monísima debo decir. Primero que todo le mando un saludo a la señora Micaela Viciconte porque tiene razón”. Y continuó: “Está enojada conmigo porque yo he pronunciado durante todo este tiempo, y quizás hace mucho, mal su apellido. Yo lo pronunciaba de manera italiana, Vichiconte, y a ella le gusta que digan Viciconte y de ahora en más será así, Micaela Viciconte”.

“No le pude pedir disculpas ni nada porque me bloqueó en el Twitter y en el Instagram, y yo le iba a decir que me gustaba su pelo y que es lindísima, pero no pude”, contó en tono de humorada. “De ahora en más voy a nombrarte como corresponde. Y si algo te ha molestado en estos últimos años o tiempo te mando mis más sinceras disculpas, de verdad que no fue intencional”, recalcó.

En cuanto a los trascendidos sobre las razones de su enojo, explicó: “Todo el mundo sabe que yo soy muy amigo de Nicole Neumann, entonces por hay ahí hay algunas rispideces, pero debo ser sincero y con Nicole jamás hemos hablado de Micaela; como sé que hay niños en el medio yo no me meto”. En cuanto a los comentarios sobre Fabián Cubero, comentó: “Ella dice que yo me estaba burlando de la voz de Poroto, y fue una vez que yo estaba trabajando en un móvil, una señora no sé qué me dijo y se me vino a la memoria algo y fue con humor”.

