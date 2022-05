La respuesta de Silvina Luna contra los haters que la llamaron “cachetona” y “gorda”

Silvina Luna cargó contra los haters y habló sobre su cara

Tiempo antes de que Silvina Luna ingresara a El Hotel de los Famosos, la ex Gran Hermano había compartido una fotografía de ella disfrutando de sus vacaciones en Panamá, en las que se mostró con sus amigas. Sin embargo, sus seguidores notaron que se la vio muy cambiada. “Vibrando alto. Gracias gracias gracias”, publicó en ese entonces junto a la imagen en la que sus seguidores la acusaron de haberse hecho algunos retoques en su rostro.

“Te cambiaste la cara, ¡sos otra!”, “Es otra directamente, ¿qué te hiciste?”, “Hermosa, de veras, pero esa cara no es la misma que vi” y “¿Mija que te hiciste en la cara? ¡Sos otra! ¡Vos si que no escarmentas! @silvinaluna”, fueron algunos de los comentarios que recibió Silvina Luna en su publicación. En ese momento no hubo respuestas, pero ahora finalmente la palabra de la mediática llegó.

Tod se dio cuando este domingo en el debate del reality pasaron un tape donde José María Muscari entró al hotel y conversó con los concursantes, a quienes les advirtió sobre los haters de las redes sociales. Tras esto, Silvina Luna hizo un profundo descargo, criticando a los que hablan mal de ella y de su cara.

“Yo creo que me deben matar por mi cara, porque siempre me dicen lo mismo: que estoy cachetona y gorda”, se sinceró. “Y piensan que me puse botox y que estoy toda hinchada por eso y ya lo conté mil veces. Tomo corticoides hace diez años y eso me cambió la fisonomía de la cara”, agregó, haciendo referencia a las intervenciones que se realizó con Aníbal Lotocki. “Estoy trabajando en tele, es mi nueva cara. Me la tuve que aceptar primero yo y ahora dejense de joder todos”, concluyó Silvina Luna.

La semana pasada, Silvina Luna y Martín Salwe pasaron juntos la noche en la suite de El Hotel de los Famosos (ElTrece). Hubo abrazos, caricias y cucharita. “Rompimos todo”, aseguró el locutor. “La bella durmiente en baby doll”, dijo al verla ingresar a la habitación. Con timidez, la rosarina exclamó: “La verdad es que necesitaba una buena cama, acolchonadita, calentita, un poco de cariño”.

Silvina Luna en El Hotel de los Famosos

Recordemos que la participante tuvo una noche complicada en el programa el viernes pasado y tendrá que enfrentarse a Majo Martino en el duelo de eliminación de la H este lunes por la noche. Una de las dos quedará eliminada.

En la prueba del laberinto, se enfrentaron Chanchi Estévez, Locho Loccisano y Silvina Luna. Quien mejor tiempo hizo fue el ex futbolista. Lo siguió Locho y de ese modo, Silvina resultó perdedora. Tras la derrota, ella manifestó el deseo de que le tocara una mujer como adversaria en la H, porque sentía que siendo una prueba con exigencia física, resultaría más pareja la competencia.

El deseo se le cumplió, ya que cuando llegó el momento del “todos contra todos” en el que los participantes se votan entre sí para que uno de ellos vaya al duelo de eliminación, la elegida fue Majo Martino. La situación es especialmente complicada para ambas dado que son amigas. Pero las reglas del juego son así y tendrán que medir fuerzas en la H a sabiendas de que la que logre vencer seguirá en carrera mientras que la otra deberá hacer la valija y partir.

