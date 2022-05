Benjamín Vicuña disfrutó de una tarde con sus hijos mientras la China Suárez estaba en España

Benjamín Vicuña y sus hijos

Benjamín Vicuña suele compartir en las redes sociales imágenes y videos de su vida laboral y personal. Pero, en esta oportunidad, el popular actor chileno sorprendió a sus miles de seguidores al publicar unas emotivas fotografías de sus hijos en su cuenta oficial de Instagram. El protagonista de la exitosa tira El primero de nosotros (Telefe) posó con sus hijos menores, Magnolia y Amancio, fruto de su relación con la China Suárez, y con Bautista, Beltrán y Benicio, los varones de su anterior matrimonio con Carolina Pampita Ardohain.

El artista también compartió una imagen del “Sr. Amancio” luciendo un bigote gigante sobre su chupete. El pequeño quedó a su cuidado mientras que Eugenia la China Suárez viajó a España para participar de los Premios Platino, la entrega de galardones que contó con la conducción de Lali Espósito y Miguel Ángel Muñoz.

La hermosa foto de Amancio Vicuña

En una charla con Teleshow, la actriz dio detalles del estreno de Objetos, la película que rodó entre España y Argentina con Álvaro Morte, el Profesor de La Casa de Papel. “Viste que te tienen amenazada, me dicen: ‘Decí que estrenamos en septiembre pero no digas nada más”, se excusa, y concede parte de la intimidad de la filmación. “Es una historia espectacular, con un director como Jorge Dorado con mucha experiencia; Álvaro es un mega compañero, talentosísimo y un gran elenco, y una historia oscura. Y Sara es una chica muy sufrida”, resume sobre su personaje, donde encarna a una joven atrapada desde pequeña en una organización de tráfico de personas.

Recientemente, Vicuña habló de la madre de sus hijos menores en el estreno de la obra teatral Closer, protagonizada por su gran amigo Gonzalo Valenzuela, Sofía Gala, Juan Gil Navarro y Carolina Peleritti. A la salida, fue abordado por el cronista de Socios del espectáculo (El Trece), quien le consultó si había escuchado el nuevo tema de su ex, que se lanzó como cantante con “El juego del amor”, una canción de la que participó junto a Santiago Celli.

“¿Sabés que no lo escuché? No lo he escuchado todavía. Sé perfecto de su lanzamiento y la mejor, pero no tuve la suerte de escucharlo”, se sinceró, sorprendiendo al movilero con su respuesta. Entonces, el periodista insistió: “¿Siguen vinculados por los chicos?”. “Obvio, para toda la vida, por los chicos, que es lo más importante”, cerró.

En tanto, Vicuña está de novio con Eli Sulichín, a quien conoció a fines del año pasado. En las contadas entrevistas que brindó, destacó que ella “es una mujer que banca, muy compañera”, y se mostró feliz por el apoyo que le brinda. De hecho, durante su visita a PH, Podemos hablar reafirmó su presente sentimental: “Estoy de novio, la conocí en el bautismo de mi hijo, pero con otros tiempos; esto empezó hace seis o siete meses y estamos en otro momento de la vida”.

Por su parte, Sulichin le hizo una declaración de amor incondicional a través de las redes. La agente de marketing compartió una tierna foto junto a su novio, y agregó el mensaje: “Siempre te voy a acompañar”. En la imagen se la ve dándole un beso en el cachete a Benjamín, mientras él la rodea con sus brazos y posa sonriente. Al ver su declaración de amor, el actor no dudó en publicarlo en Instagram.

