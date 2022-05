“Necesito saber dónde está el cuerpo de mi perrita”: el desconsuelo de Malena Narvay luego de que un auto atropellara a su mascota

Malena Narvay y su perrita More

Son momentos tristes para Malena Narvay. Es que la actriz acaba de perder a su mascota de una manera muy terrible y decidió utilizar su cuenta de Twitter para contárselo a sus seguidores.

“La persona que atropelló a mi perra estaba usando el celular mientras manejaba y, como la gente lo vio que lo estaba usando y él se dio cuenta que lo vieron, siguió de largo. Pudo haber sido mi perra como pudo haber sido una persona o un nene chiquito”, comenzó expresando en un hilo. Y continuó: “Había gente pintando mi casa y se ve que alguien dejó la puerta mal cerrada. Me duele en el alma porque hace 15 años tenía a mi perra y SIEMPRE nos fijábamos la puerta. Mi perra era viejita y habrá salido desorientada”.

Malena Narvay, desolada tras la muerte de su perrita

En tanto, contó detalles de cómo sucedieron los hechos y explicó por qué aún no pudieron hallar su cuerpo. “La atropellaron apenas salió según entiendo y ahí fue cuando estas personas vieron todo y una señora la llevó al veterinario. Esta señora, según nos cuenta la veterinaria, ofreció llevarla ella al Pasteur ya que estaba muerta. Por eso es que no la encontrábamos por tanto tiempo”. En ese sentido, hizo un pedido de ayuda: “La veterinaria no le tomó los datos a esta señora. Llamamos al Pasteur y mi perra no está. Si de alguna manera pudiera conseguir algún dato de esta señora (a la que le agradezco de corazón), pero para saber dónde está el cuerpo de mi perrita”.

Malena Narvay contó que atropellaron a su perrita

De todas formas, destacó el buen gesto de quienes intentaron socorrer a su perrita. “También quiero agradecer a la gente que pudo ayudarme a encontrarla y que ayudó cuando la atropellaron e intentaron localizar el auto”. Y dejó un mensaje concientizador: “NO USEN EL CELULAR CUANDO MANEJAN. Y si tienen un accidente, aunque se asusten, FRENEN porque una familia entera va a necesitar respuestas”.

“Seguramente esta persona no quiso atropellar a nadie pero cuando uno tiene un auto, tiene una responsabilidad gigante. Hago este tweet más que nada por si alguien tiene dato de la mujer que mencioné antes o si ella pudiera llegar a leer esto así sé a dónde llevó cuerpo de More”, cerró.

Malena Narvay pide ayuda para encontrar el cuerpo de su perrita

Por otro lado, en su cuenta de Instagram Malena compartió un post con algunas fotos de su perrita y expresó: “No tengo palabras para lo que me duele todo esto mi gordita. Me acompañaste 15 años. Voy a extrañar todo de vos. Te amo para siempre More. Gracias por tanto amor, mi bebita siempre”.

En el plano laboral, Narvay terminó de rodar Pipa, la película protagonizada por Luisana Lopilato que se estrenará en la segunda mitad del año por Netflix. El filme es la tercera parte de la saga que comienza con Perdida y Corazonada, basada en los libros de Florencia Etcheves y dirigida por Alejandro Montiel. “Manuela Pipa Pelari ya no es la misma. La mujer dura y aguerrida que sobrevivió a su paso por la Policía a fuerza de romper las reglas y guardar secretos oscuros decidió cambiar de vida. Después de abandonar su trabajo como investigadora y dejar en libertad a la tratante Cornelia Villalba, cayó en picada”, reza el adelanto de la tercera entrega de la historia. El elenco lo completan Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, Aquiles Casabella, Benjamín Del Cerro y Santiago Artemis.

