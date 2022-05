La historia detrás del encuentro de Gorillaz y Trueno: la hija del cantante Damon Albarn es fanática del rapero

Gorillaz en Argentina con Trueno

En el Quilmes Rock, Gorillaz fue la atracción del primer día. Uno de los momentos más especiales del show fue cuando Trueno saltó al escenario para cantar junto a Damon Albarn. En medio de la reconocida canción Clint Eastwood de la banda inglesa, el rapero argentino apareció luego del estribillo e hizo explotar al público presente en Tecnópolis.

Luego del show, Missy Albarn, la hija del cantante de Gorillaz y Blur, publicó en sus historias de Instagram una fotografía con su padre y Trueno. “Morí”, escribió la joven que posó con la cara tapada entre los dos artistas. Ella es fanática de la música del rapero y entiende a la perfección sus letras ya que habla el español porque estudió el idioma en una escuela de Londres a la que asistió durante gran parte de su infancia.

“Un saludo para Damon, acá a está toda tu gente de Buenos Aires”, había dicho Trueno en un fragmento de su improvisación con Gorillaz. Anteriormente, el rapero había dado su show propio en el Quilmes Rock: fue la despedida de su etapa “Atrevido” -signada por su disco debut- y presentó temas como “Dance Crip” y “Azul y oro”.

La historia de Trueno:

Nació en el barrio de La Boca y ahí se crió, entre el rumor de los latidos de la Bombonera y las rimas que le compartía su padre, Pedro Peligro: un rapero vieja escuela ligado al hardcore y también al underground cultural del barrio. Teatro, calle, un poco de fútbol, un toque de rock, toneladas de hip-hop: algo de lo que corre por el adn de Mateo Palacios, más conocido como Trueno.

Mientras ganaba popularidad como freestyler -se retiró campeón de la FMS Argentina venciendo a Papo; también tuvo recorrido por A Cara de Perro, El Quinto Escalón y Red Bull, entre otras competencias nacionales e internacionales- fue afilando el flow y el oído para convertirse hoy en uno de los artistas de rap argentino más escuchados.

“Yo miro para atrás y lo único que tengo es música, arte. Me acompaña desde que nací. Y es lo más importante en la vida”, dijo el artista en una entrevista para Teleshow. A fines de julio del año pasado editó “Atrevido”, su primer álbum: una colección de tracks de raíces rap que toman diferentes dimensiones a partir de elementos de tango y candombe (“Azul y oro”), trap (“Background”), reggaetón (“Ñeri”) y rock (“Sangría”, con Wos). “Cumplí todos mis caprichos en cuanto a lo musical, porque no me gusta quedarme en una sola cosa”, contó.

A diferencia de otros artistas de su generación, que suelen trabajar únicamente sobre pistas, Trueno además se sirvió de música tocada por músicos. “Hay muchos instrumentos. Esa búsqueda se la debo al Taiu y al Tatool, que son los productores del disco y me llevaron a un level más arriba. Yo entiendo musicalmente, pero teóricamente no tanto. Entonces les canto las melodías que quiero, les hago beatbox... Eso lo aprendí de Michael Jackson: tener una idea en la cabeza, tirar beatbox y después que lo plasmen. Ese toque de instrumentos le da una vuelta que se va a sentir mucho más en vivo, cuando lo toquemos. Es música más real”, cerró.

