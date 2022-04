La ex suegra de Paulo Londra arremetió contra el cantante: infidelidad, reclamos y cuentas no declaradas

La madre de Rocío Moreno explicó en Intrusos cómo es la situación actual que enfrenta a los ex novios en la Justicia

Desde principios de enero Paulo Londra mantiene un conflicto legal con Rocío Moreno, madre de sus dos hijas: Isabella, que cumplirá dos años en julio, y Francesca, de dos meses. La joven cordobesa habló al respecto en varias oportunidades, pero esta vez fue la ex suegra del cantante quien rompió el silencio en diálogo con Intrusos (América). Marina Romero expresó su indignación por algunas actitudes del músico y de su entorno durante la audiencia que tuvieron el martes en un segundo intento por llegar a un acuerdo.

Rocío y Paulo estuvieron juntos durante seis años, pero poco antes del nacimiento de su segunda hija blanquearon una profunda crisis que derivó en un reclamo frente a la Justicia. La ex pareja del artista inició una causa pidiendo una compensación económica, por haberlo acompañado a él en su carrera, delegando la suya, y el martes pasado se vieron frente a frente junto a sus respectivos abogados en el Tribunal de familia de Córdoba. En este sentido, el panelista Pablo Layús contó en el ciclo que conduce Flor de la V que habían trascendido algunos dichos de aquel encuentro.

“No sé ni cómo decirlo, voy a tratar de traducirlo a palabras adecuadas. Londra o su entorno le habrían dicho a Rocío: ‘Dos noches de placer no son un proyecto de familia’”, reveló Layús. Y agregó: “Otra frase sería: ‘Criar hijas no es nada, es mucho más salir a trabajar todos los días’, como desmereciendo su labor como madre”. Al escuchar la información, la mamá de Rocío aclaró que no puede brindar información del contenido de la audiencia hasta que se resuelva el siguiente paso el próximo 10 de mayo, pero sí contestó el resto de las preguntas y habló de todo en el programa.

Paulo Londra y Rocío Moreno junto a su primogénita, Isabella, cuando todavía seguían juntos

“Rocío al pedir la casa lo que está tratando de garantizar es un techo para sus hijas. Lo único que van a recibir esas criaturas es lo que Rocío les pueda asegurar hoy”, afirmó en un comienzo. “El día de mañana ojalá que al padre le vaya fantástico y las chicas puedan tener un nivel de vida acorde al nivel del padre, pero si en un futuro se encuentran con que nada es del padre según dicen, entonces mínimo que tengan su casa”, explicó, en referencia a la versión que indica que la abogada Ana Rosenfeld le habría encontrado cuentas en el exterior que no declara frente a la Justicia.

“Escuchar esas frases son misóginas molesta porque estamos hablando de chicos que fueron novios desde el 2015. Iban a comer en el shopping con un 2x1, han mostrado su vida en las redes sociales, viajaron juntos, mi hija lo acompañó a grabar videoclips; entonces no se puede discutir que tuvieron un proyecto de familia”, arremetió. Y también insistió en el punto crucial del pedido que hace Rocío: “Su obligación como padre es garantizar el bienestar y el cuidado de sus hijas”.

Además aseguró que Londra prácticamente no tiene contacto con su hija menor, y brindó detalles de cómo se organiza el régimen de visitas: “Ellos acordaron que él venga a buscar a Isabella tres veces por semana, a veces las busca menos y a veces más, depende de si está de viaje o no; pero con el tema de Isabella, mientras está acá en Córdoba la busca día de por medio, pero con Francisca la última vez que la vio fue cuando le fueron a hacerle el DNI, que fue fines de febrero, o sea que la vio tres veces y tampoco pide fotos de la bebé”.

Paulo Londra y Rocío Moreno estuvieron en pareja durante seis años, desde su adolescencia, y son padres de dos niñas

“Francesca es tan preciosa, se sonríe, si él le pudiera ver los ojos, sentir su olor y conocerla, quizás tendría la oportunidad de poder amarla y sentir algo diferente”, se lamentó por la ausencia del vínculo padre e hija. “Ya no nos sorprende nada, nos dimos cuenta desde que nació la segunda beba del maltrato, que se fuera, que las noches fueran no para compartir en familia, salir cada vez con amigos, el dormir todo el día; mi hija de golpe se encontró con Paulo estaba en una cabaña con cinco amigos y cinco amigas, y ya eso no lo soportó”, sentenció.

La ex suegra del cantante incluso confirmó que el joven le confesó la infidelidad que tuvo con la española Lyna Bekkiche, que se viralizó en las redes cuando contó que había sido obligada por el entorno de Londra a interrumpir un reciente embarazo. “Rocío se entera por él, porque ese mismo día explotaba todo en Twitter, entonces él le confiesa que le fue infiel, nos lo confiesa a nosotros también, y ahí ellos tuvieron una gran crisis, le dijo que todo fue verdad; todo lo que dijo esa chica fue verdad pero yo lo sé por él”, detalló.

“Para nosotros fue un hijo más porque se crió en casa, me encantaría que siga triunfando, es el padre de mis nietas y si él está bien, las nenas van a estar bien y la familia también; pero están peleando por migajas porque si nosotros nos ponemos a pensar los números que manejan... ellos no son docentes como yo”, concluyó cuando los panelistas coincidieron en que “sería un vuelto” para el artista responder económicamente al pedido de su ex pareja.

